متي موعد انطلاق أولمبياد باريس 2024 بمشاركة منتخب مصر؟

نجح منتخب مصر الأولمبي في التأهل إلى أولمبياد باريس 2024 بعد الوصول إلى نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، بعد الانتصار على منتخب غينيا بهدف دون مقابل.

منتخب مصر يتأهل إلى أولمبياد باريس 2024

وتحتضن العاصمة الفرنسية باريس، دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس من عام 2024.

وتقام منافسات مباريات لعبة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة خلال الفترة من 24 يوليو وحتى 10 أغسطس العام المقبل، في المدن الفرنسية، (باريس وسانت إتيان ونانت ونيس ومرسيليا وليون وبوردو).

وكان منتخب المغرب الأولمبي تحت 23 عامًا، قد انتصر على نظيره منتخب مالي بصعوبة بالغة، بضربات الجزاء الترجيحية، في مباراة نصف النهائي، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، لينجح في التأهل إلى أولمبياد باريس 2024 رفقة الفراعنة.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، بين منتخب مصر الأولمبي ومنتخب المغرب يوم 8 من شهر يوليو الجاري.