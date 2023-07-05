عاجل .. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 «صناعي - زراعي - تجاري - فندقي» عبر بوابة التعليم الفني

عاجل رسمياً .. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 «صناعي - زراعي - تجاري - فندقي» عبر بوابة التعليم الفني ، أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن إجمالي عدد مدارس التعليم الفني يصل إلى 1300 مدرسة تم توزيعها في محافظات الجمهورية. وبالإضافة إلى ذلك، هناك بعض المدارس والفصول الملحقة بمدارس التعليم العام. وأشار إلى أنه تم تطوير 881 مدرسة فنية وتطبيق البرامج والمناهج التي تعتمد على منهجية الجدارات المهنية فيهاكما تم تدشين 29 برنامجًا ومنهجًا جديدًا بالتعاون مع ممثلي سوق العمل، وأهم هذه البرامج هي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا النظم الأمنية وتكنولوجيا الطاقة النووية واللوجستيات وصناعة الحلى والمجوهرات. وأشار إلى أنه من المتوقع الانتهاء من تطوير جميع مناهج التعليم الفني وتدريب جميع المعلمين وتطبيقها في جميع المدارس الفنية بحلول العام الدراسي 2024/2025.

يتساءل العديد من طلاب وطالبات الدبلومات الفنية في مختلف المحافظات المصرية عن موعد نشر النتائج، وهذا خاصة بعد تأخر نتائجهم لأسباب غير معروفة، فقد انتهى طلاب الدبلومات الفنية من اجتياز اختباراتهم للعام الدراسي 2023 منذ نحو شهر، ولم يتم الكشف درجاتهم حتى الآن، مما أثار القلق بين الجميع، ومن جانبها، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدة تصريحات بهذا الخصوص، حيث أكدت أن لجان التصحيح تعمل على إنهاء أعمالها في الساعات القليلة المقبلة، ومن ثم ستعلن عن نتائجها بشكل فوري، في إطار خدماتنا اليومية، سنقدم لكم التفاصيل الأكثر أهمية في التقرير التالي.

بوابة الثانوي الفني fany.emis.gov.eg 2023

أشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه سيتم إصدار نتائج الدبلومات الفنية برقم الجلوس بمجرد الانتهاء من لجنة التصحيح، تأخرت عملية التصحيح عدة أيام بسبب عطلة عيد الأضحى المبارك، من المتوقع أن تستأنف عمليات التصحيح والمراجعة وتسجيل الدرجات خلال الساعات القادمة، وبعدها يتم اعتماد نتائج الدبلومات الفنية لعام 2023 من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

نتيجه الدبلومات الفنيه 2023 بالاسم ورقم الجلوس

في سياق ذلك، أكدت الوزارة أنه سيتم توفير رابط رسمي لوزارة التعليم حتى يتسنى للطلاب الاطلاع على نتائج الدبلومات الفنية بواسطة رقم جلوسهم بمجرد الاعتماد، ويتمكنون من ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.

أولًا: عليك الدخول إلى بوابة التعليم الفني عبر الرابط التالي من هـنـــا.

ثانيًا: أدخل رقم الجلوس الخاص بالطالب.

ثالثًا: يجب على الطالب تحديد محافظة الإقامة.

رابعًا: ضرورة كتابة بيانات المدرسة المقيد بها الطالب.

خامسًا: اضغط على كلمة استعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023.

سادسًا: أخيرا ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في جميع المواد الدراسية بالتفصيل والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

اسماء اوائل الدبلومات الفنية 2023

عبد الرحمن حسين عبدالله خليل حصل على المركز الأول بمجموع 98.65% التعليم الصناعي نظام الخمس سنوات.

اسلام عماد فتحي مشحوت صقر المركز الأول بمجموع 99.29% التعليم الصناعي نظام الثلاث سنوات.

محمد نجاح عبدالله محمد إمام المركز الثاني بمجموع 99% التعليم الصناعي نظام 3 سنوات

عبد الرحمن كريم شعبان موسى حصل على المركز الأول بمجموع 98.25% التعليم الصناعي.

مصطفى أمين عطية أمين حصل على المركز الأول مكرر بمجموع 98.25% التعليم الصناعي.

آلاء محمد محمد عبد الرحمن إبراهيم حصلت على المركز الأول بمجموع 99.29%، التعليم الصناعي.

بسملة سعيد رمضان علي حصلت على المركز الأول بمجموع 94.20% التعليم الصناعي.

نتيجة نت 2023 نتائج الدبلومات

أعلن وزير التربية والتعليم، رضا حجازي، أن نتائج الدبلومات الفنية لعام 2023 ستصدر بشكل رسمي يوم الأربعاء الموافق 5/7/2023، عند تمام الساعة الثانية ظهرًا. سيتم أيضًا اعتماد نسبة النجاح، وبعد ذلك سترفع النتائج على المواقع الإلكترونية المخصصة مثل موقع "نتيجتك بالاسم" وموقع "نتيجة نت" وموقع الوزارة وغيرها.

بث مباشر مؤتمر اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023

يعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم في مصر، أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن صدور نتائج ونسب النجاح في جميع الفروع، إضافة إلى الإعلان عن أسماء الطلاب المتفوقين خلال الساعات القادمة، كما من المتوقع أن يتحدث الوزير عن بعض الإنجازات المتعلقة بتطوير منظومة التعليم الفني. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن النتائج العامة للعام الحالي واعدة جدًا.

نتائج الدبلومات في كل المحافظات 2023