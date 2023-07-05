“عاجل الآن” بوابة التعليم الفني أعرف نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس “صناعي – تجاري – زراعي – فندقي”

يقوم العديد من طلاب الثانوية الفنية التجارية والزراعية والصناعية والفندقية بالبحث عن نتائج الدبلومات الفنية. أُعلنت نية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور "رضا حجازي"، بالاعتماد على نتائج امتحانات شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي (2022-2023)، من المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج في مؤتمر صحفي سيُعقد غدًا الأربعاء، في مقر الوزارة الموجود في العاصمة الإدارية الجديدة.

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت أنها تنوي أن تُعرض درجات نتائج الدبلومات الفنية الدور الأول لعام 2023 على السيد د. رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تمهيدًا لبدء الاعتماد الرسمي لتلك النتائج. وأشارت الوزارة إلى أن النتائج لم يتم اعتمادها حتى الآن من قبل السيد د. رضا حجازي، وزير التربية والتعليم.

البوابة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم نتيجة الدبلومات الفنية

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تنظيم مؤتمر للإعلان عن نتائج الدور الأول لشهادة الدبلومات الفنية في التخصصات الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية للعام الدراسي 2022/2023. سيحضر المؤتمر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. سيقام المؤتمر في يوم الأربعاء الموافق 5 يوليو 2023، الساعة 2:30 ظهرًا، في مقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالعاصمة الإدارية الجديدة.

خطوات الاستعلام نتيجة الدبلومات الفنية 2023

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

كتابة رقم جلوس الطالب.

الضغط على استعلام النتيجة.

تعد شهادات الدبلوم الفني مرحلة مهمة في مجال التعليم المهني والفني في مصر، حيث تتاح للطلاب فرصة لاكتساب المهارات والمعرفة الضرورية في مختلف التخصصات.

تشمل الشهادات الفنية التخصصات مثل الزراعة والصناعة والتجارة والفندقة وغيرها، مما يفتح أمام الطلاب العديد من الخيارات المهنية بعد التخرج.

يُعَدُّ حصول طلاب الدبلومات الفنية عام 2023 على النتائج نقطة فارقة في مسارهم، حيث تحدد مدى تحقيقهم لأهدافهم وآمالهم التعليمية والمهنية التي سعوا إليها، فالنجاح في هذه الاختبارات يُعتبر إنجازًا كبيرًا يستحق الاحتفال ويزيد من الثقة والتفاؤل في مؤهلات الطلاب.

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني عن إتاحة رابط لنتائج الدبلومات الفنية لعام 2023 على موقعها الرسمي بعد الموافقة من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم الفني. يمكن للطلاب الدخول إلى الموقع واستعلام نتائج الدبلومات الفنية لعام 2023 باستخدام رقم جلوسهم، وسيتم الإعلان عن النتائج خلال المؤتمر الصحفي.

نسبة نجاح الدبلومات