( حصرياً الآن ) رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 «صناعي - زراعي - تجاري - فندقي» عبر بوابة التعليم الفني

( حصريًا الآن ) رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 «صناعي - زراعي - تجاري - فندقي» عبر بوابة التعليم الفني

تقارير وحوارات
بوابة الفجر

بعد فترة قصيرة، سيعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم نتائج الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023، وذلك لجميع الشعب (صناعي، تجاري، فندقي، زراعي) بأنظمتهم الثلاثة سنوات والخمس سنوات، سيعقد الدكتور رضا حجازي مؤتمرًا صحفيًا في العاصمة الإدارية للإعلان عن جميع التفاصيل المتعلقة بنتائج الدبلومات الفنية، وسيقوم أيضًا بالاتصال بالطلاب الأوائل في كل تخصص على مستوى الجمهورية.

روابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023:-

يستطيع جميع الطلاب والطالبات المسجلين في برامج الدبلوم الفني معرفة نتائجهم من خلال الروابط الإلكترونية المعينة من قبل وزارة التربية والتعليم، والتي ستصبح نشطة بعد أن يتم اعتماد النتائج من قبل وزير التربية والتعليم. يمكن معرفة نتائج الدبلوم الفني باتباع الخطوات التالية:

يمكن للطلاب والطالبات في الدبلومات الفنية من جميع الاختصاصات (التجارية، الصناعية، الفندقية، الزراعية) معرفة النتائج عن طريق ترك تعليق أسفل الموقع، يشمل الاسم ورقم الجلوس، وسنقوم بالبحث عن النتيجة بعد اعتمادها من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

وفي نفس السياق، قامت إدارة التعليم الفني بإرسال إعلان إلى جميع المدارس لإرسال مندوب معتمد من المدرسة لاستلام النتيجة، وذلك لإبلاغ الطلاب في المدارس.

بدأت امتحانات الدبلومات الفنية النظرية لجميع الاختصاصات في يوم 27 مايو الماضي وانتهت في يوم 8 يونيو 2023، وتم تحديد هذه المواعيد وفقًا للجدول الذي وضعته وزارة التربية والتعليم. وقد سبق أن أجريت امتحانات الدبلومات العملية في التاسع عشر من شهر مايو وذلك قبل انتهاء الامتحانات النظرية.

باشرت عمليات التصحيح لجميع المواد الدراسية اعتبارا من يوم العاشر من شهر يونيو السابق.

وفي هذه الفرصة، يسرنا في موقعنا المميز أن نهنئ جميع الطلاب والطالبات في الدبلوم الصناعي والدبلوم التجاري، والدبلوم الفندقي، والدبلوم الزراعي، بمناسبة تحقيق النجاح. لا تنسوا مشاركتنا في استعلام النتيجة عن طريق ترك تعليق في أسفل الموقع يحتوي على الاسم ورقم الجلوس.

نتائج الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023 ستُعلن في القريب العاجل، وذلك لجميع الشعب والأنظمة الثلاثة (الصناعي، التجاري، الفندقي، الزراعي)، عبر مؤتمر صحفي سيُعقد من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم في العاصمة الإدارية، حيث سيتم الإعلان عن جميع التفاصيل المتعلقة بالنتائج وسيتم الاتصال بالطلاب الأوائل في كل تخصص على مستوى الجمهورية.

يمكن لجميع الطلاب والطالبات الدخول على الروابط الإلكترونية المُعينة من قِبل وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتائجهم بعد اعتمادها، وذلك بإدخال رقم الجلوس وتحديد نوعية التعليم (الصناعي، التجاري، الفندقي، الزراعي) والنقر على عرض النتيجة.

كما يُمكن للطلاب والطالبات في الدبلومات الفنية من جميع الاختصاصات مشاركة أسمائهم وأرقام جلوسهم في التعليقات أسفل الموقع، وسيتم البحث عن نتائجهم بعد اعتمادها من قِبل الوزير.

فيما يتعلق بالامتحانات النظرية والعملية، فقد تم إجراء الامتحانات النظرية لجميع الاختصاصات في الفترة من 27 مايو حتى 8 يونيو 2023، وتم تحديد هذه المواعيد وفقًا للجدول الذي وضعته وزارة التربية والتعليم. وقد سبق أن أجريت امتحانات الدبلومات العملية في التاسع عشر من شهر مايو وذلك قبل انتهاء الامتحانات النظرية.

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