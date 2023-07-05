عاجل..مبروك النجاح|نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الفجر

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الفجر

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الفجر،أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023، حيث يمكن للطلاب الاستعلام عنها الآن برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك. وجاء ذلك وفقًا لبيان جديد صادر عن الوزارة يوم الثلاثاء الموافق 4-7-2023، حيث تم الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023، بالإضافة إلى نتيجة الثانوي الفني 2023.

وعُقد اليوم الأربعاء الموافق 5-7-2023 مؤتمر صحفي برئاسة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا، للإعلان عن التفاصيل الكاملة بشأن النتيجة. وفي هذا الإطار، قام الوزير بالاتصال بأوائل الطلاب المتفوقين في العام الدراسي الحالي 2022/2023، والذين حققوا أعلى الدرجات في نتيجة الدبلومات الفنية 2023.

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني، وستظهر النتيجة بشكل فوري مع تفاصيل درجات الطالب في المواد المختلفة والمجموع الحاصل عليه، بالإضافة إلى حالته النجاحية، سواء كان ناجحًا، أو راسبًا، أو محتاجًا للدور الثاني في أكثر من ثلاثة مواد. وتأتي هذه النتيجة بعد اجتياز الطلاب لامتحانات الدبلومات الفنية 2023 في مختلف التخصصات، وتعد هذه النتيجة من أهم الأحداث التي ينتظرها الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بالاسم ورقم الجلوس

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة بورسعيد عن حصول الطالبة ندى عبد الباقي أحمد، على المركز الأول في الدبلومات الفنية تخصص فني سكرتير نظام الجدارات. وتخرجت الطالبة ندى من مدرسة زينب الكفراوي الثانوية التجارية للبنات، وهي إحدى أكبر المدارس في حي الزهور الشعبي بالمحافظة.

وقدمت الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، التهنئة للطالبة ندى عبد الباقي على هذا التفوق المتميز والحصول على المركز الأول على مستوى الجمهورية.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم نتيجة الدبلومات الفنية 2023 عبر موقعها الرسمي، ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الامتحانات برقم الجلوس، وستتضمن النتيجة تفصيل درجات الطالب في المواد المختلفة والمجموع الحاصل عليه، فضلًا عن حالته النجاحية أو الرسوب أو الحاجة إلى الدور الثاني في أكثر من ثلاثة مواد.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الفجر

ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في المدارس خلال الـ 48 ساعة القادمة، وسيتم الإعلان عن نسب النجاح في كل شعبة وأسماء الأوائل من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الذي سيتحدث أيضًا عن بعض الإنجازات الخاصة بتطوير منظومة التعليم الفني.

رابط الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس المباشر

من المتوقع إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس عقب اعتمادها من وزيير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي عبر بوابة التعليم الفنى، وللحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس من خلال بوابة التعليم الفنى عليك زيارة الرابط التالي: بوابة التعليم الفنى.

خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023:

- الدخول على بوابة نتائج التعليم الفني هنا.

- تحديد الصف الدراسي والفصل الدراسي.

- إدخال بيانات الطالب.

- إدخال رقم جلوس الطالب.

- تحديد محافظة الإقامة.

- تدوين بيانات المدرسة المقيد بها الطالب.

- الضغط على كلمة استعلام.

- تظهر نتيجة الطالب في كافة المواد الدراسية بالتفصيل والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس محافظة القاهرة

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس محافظة القاهرة، فقد أعلنت المحافظة عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عمل بث مباشر لمؤتمر وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، حيث من المقرر أن تعلن في تمام الساعة 2:30 مساءً من مقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

لن تظهر النتيجة سوى على بوابة التعليم الفنى التابع لوزارة التربية والتعليم.

يجب العلم أن هذه النتيجة غير معتمدة وعلى الطالب الرجوع إلى المدرسة.

يحق له تقديم تظلم في مدة أقصاها 15 يوما، وسعر التظلم في المادة يصل إلى 100 جنيه.

كما يحق للطالب الذي حصل على مجموع أكثر من 70% الالتحاق بكليات والمعاهد العليا، وفقا لتنسيق الكليات الذي تعلن عنه وزارة التعليم العالي.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس محافظة الغربية

كما يبحث الطلاب أيضا عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس محافظة الغربية، فمن خلال وضع الطالب رقم الجلوس، تظهر نتيجة الدبلومات الفنية سواء كانت 3 سنوات، أو نظام 5 سنوات، وخطوات الحصول على نتيجة الثانوي الصناعي في السطور التالية: