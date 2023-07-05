الآن .. نتيجة الدبلومات الفنية 2023 عبر بوابة التعليم الفني برقم الجلوس والاسم

بعد وقت قصير، ستُعلن نتائج الدبلومات الفنية لعام 2023، سيكون وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي، هو المسؤول عن إعلان نتائج الدبلومات الفنية لعام 2023 في يوم الأربعاء الموافق 5 يوليو 2023، سيتم الإعلان بصورة رسمية عن النتائج بعد انتهاء المؤتمر. للحصول على نتيجة الامتحان، يمكن الاستعلام عن رقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني التي تشمل جميع التخصصات الصناعية والزراعية والفندقية والتجارية، سنقدم لكم تفاصيل موعد ظهور النتيجة والرابط الخاص للاستعلام عن رقم جلوس الطالب.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 للتخصصات المختلفة بجميع المحافظات

تأكدت المصادر في وزارة التربية والتعليم أن وزير التربية والتعليم سيعقد مؤتمرًا صحفيًا غدًا الأربعاء للإعلان عن نتائج الدور الأول لجميع التخصصات الفنية التجارية والزراعية والصناعية والفندقية، سيعلن الوزير في المؤتمر الصحفي عن النتائج لجميع الأنظمة التعليمية الموجودة في منظومة التعليم الفني، سواء كانت تعليم السنوات الثلاثة أو الخمسة أو التدريب المهني أو التعليم التكنولوجي التطبيقي والتعليم المزدوج، كما سيعلن الوزير نسب النجاح لجميع التخصصات خلال المؤتمر نفسه، وسيشارك الطلاب الأوائل في التخصصات المختلفة في المؤتمر كما أكدت المصادر.

الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

بتاريخ 8 يونيو 2023، قد انتهت امتحانات نهاية العام للدبلومات الفنية، وكان الطلاب يتساءلون عن موعد ظهور النتائج، بإمكان الطلاب الاطلاع على النتائج من خلال التحقق من رقم جلوسهم في بوابة مركز المعلومات، أو بوابة التعليم الفني التابعة لوزارة التربية والتعليم.

الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023

عَن مركز المعلومات بوزارة التربية والتعليم، هناك إمكانية للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية للطلاب عبر الرابط المخصص برقم الجلوس، وسوف يتم الإعلان عن النتائج رسميًا في المؤتمر الصحفي المرتقب الذي سيعقد غدًا، كما يُسهل على الطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتائج بسهولة عن طريق الرابط المخصص في بوابة مركز المعلومات بوزارة التربية والتعليم، طبقًا للخطوات التالية.

من متصفح Google ابحث عن بوابة مركز المعلومات بوزارة التربية والتعليم.

اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب للعام 2023.

إدخال رَقَم الجلوس الخاص بالطالب بدقة.

اختيار التخصص المطلوب.

اضغط على عرض النتيجة.

التظلمات عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023

تُقدم وزارة التربية والتعليم خدمة التظلمات من النتائج، وتؤمن بحق أي طالب في تقديم تظلم بأي مادة يرغب فيها، وذلك بعد إعلان نتائج الدبلومات الفنية لعام 2023، يمكن تقديم التظلمات خلال فترة تصل إلى 15 يومًا من تاريخ إعلان النتائج في المدارس، ويتم قبول التظلمات في جميع التخصصات الفنية وفقًا للضوابط المعتمدة في هذا الشأن.