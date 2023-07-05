رسميًا.. اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 رسميا برقم الجلوس (رابط الحصول عليها)

رسمياً .. اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 رسميا برقم الجلوس (رابط الحصول عليها)

تتابع بوابة التعليم الفني 2023 fany.emis.gov.eg نتائج الدبلومات الفنية الدور الأول 2023 برقم الجلوس والاسم خلال هذا المقال، بعدما أعلن الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، عن انتهاء مراكز الكنترول من تصحيح أوراق الإجابات لجميع الاختصاصات والتخصصات، وتم التأكيد أيضًا على أن هذا الأسبوع هو آخر موعد لظهور نتائج الدبلومات الفنية برقم الجلوس وتحديدًا خلال الساعات القليلة المقبلة.

بوابة التعليم الفني 2023 نتيجة الدبلومات

هناك مجموعة كبيرة من الطلاب والطالبات ينتظرون نتائج الدبلومات الفنية لعام 2023. يتم توزيع هؤلاء الطلاب والطالبات الذين يبلغون 830،753 في تخصصات ونوعيات متنوعة مثل الصناعة والزراعة والتجارة والفنادق والتعليم والتدريب المزدوج، وتم إجراء الامتحانات في 230 مادة (211 مادة في الفترة الأولى و19 مادة في الفترة الثانية) بواقع 3076 لجنة امتحانية موزعة في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية. سيتم الكشف نتائج الطلاب عن طريق أرقام جلوسهم.

رابط نتيجه الدبلومات الفنيه بوابه التعليم الفني

تحديث: اليوم هو الأربعاء الموافق 5 يوليو ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الدبلومات عبر بوابة التعليم الفني خلال مؤتمر صحفي، حيث ستُعلن أسماء الطلاب الأوائل وتُسلم الشهادة لهم فورًا.

الدخول على موقع بوابة التعليم الفني fany.emis.gov.eg

fany.emis.gov.eg اختيار الشعبة أو التخصص

إدخال رقم الجلوس

الضغط على زر عرض نتيجة الدبلومات

يتم إعداد بوابة نتائج التعليم الفني لإعلان نتائج الدبلومات الفنية الدور الأول لعام 2023، والتي ستكون متاحة خلال ساعات قليلة. صرح محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، بأنه تم انتهاء عملية التصحيح في المدارس الرئيسية وذلك بفضل جهود المصححين والمقدرين ورؤساء النظام والمراقبين في الأسابيع الماضية.

في العام الماضي، قد اعتمد وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية برقم الجلوس والاسم. وقد بلغت نسب النجاح على النحو التالي: نسبة النجاح العامة لنظام الثلاث سنوات كانت 68%، ونسبة النجاح في نظام الخمس سنوات كانت أكثر من 85%. أما نسبة النجاح لمدارس التكنولوجية التطبيقية، فقد وصلت إلى 70%، وهي أعلى من العام الماضي.

أولا: اوائل شهادة دبلوم الصناعي العام الماضي

حصد المركز الأول الطالب عبد الرحمن حسيني عبد الله خليل بنسبة نجاح ٩٨.٦٥% .

نظام السنوات الثلاث نوعي، الطالب إسلام عماد فتحى مشحوت صقر بنسبة نجاح ٩٩.٧٩%.

نظام الثلاث سنوات صناعي، الطالبة إسراء رضا عبد الحميد رزق السيد العبد، المركز الأول أيضا بنسبة نجاح ٩٩.٢٩%.

نظام الثلاث سنوات، الطالب محمد نجاح عبدالله محمد بنسبة نجاح ٩٩%.

ثانيا: شهادة دبلوم زراعة العام الماضي

نظام الـ٥ سنوات، حصدت المركز الأول الطالبة شروق علي احمد رشدي، بنسبة نجاح ٨٤.٦٣%.

نظام الـ٣ سنوات، حصد المركز الأول الطالب محمود محمد محمد النشرتي، بنسبة نجاح ٩٦.٥٥%.

نظام الـ٣ سنوات، حصدت المركز الثاني الطالبة حبيبة صبحي أحمد محمد، بنسبة ٩٤.٧٣%.

ثالثا: اوائل شهادة دبلوم تجارة العام الماضي

نظام الـ٥ سنوات، حصلت على المركز الأول الطالبة اسراء عصام رجب عيد بنسبة نجاح ٩٨.٤٠% .

نظام الـ٣ سنوات، حصلت على المركز الأول الطالبة إسراء ايمن ابراهيم الدالي بنسبة نجاح ٩٩.١٤%.

نظام الـ٣ سنوات، حصلت على المركز الأول مكرر الطالبة أسماء رمضان عباس بنسبة نجاح ٩٩.١٤%.

رابعا: اوائل شهادة دبلوم التعليم الفني الفندقي العام الماضي

المركز الأول الطالبة أمينة محمود السيد محمد بنسبة نجاح ٩٥.٣٥% بمدرسة طنطا.

نظام الـ٣ سنوات، حصلت على المركز الأول الطالبة روان السيد محمد حسنين، بنسبة نجاح ٩٥.٥٣%.

نظام ال٣ سنوات، حصلت علي المركز الثاني الطالبة بسملة اشرف حسن مهدي بنسبة نجاح بمدرسة ٩٤.٩١%.

نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس بوابة التعليم الفني fany.emis.gov.eg الدور الأول

كما أن أعمال التصحيح وتقدير الدرجات كانت تتم أولًا بأول، ليكون إعلان نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس fany.emis.gov.eg للعام الدراسي الحالي 2021/2023 الأسبوع الجاري وقبل إجازة العيد.

كما يُمكنك كتابة رقم جلوسك متبوعا بالنوعية في تعليق وسوف نرسل لك نتيجة الدبلومات بوابة التعليم الفني 2023 فور ظهورها.