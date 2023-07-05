رابط (شغال) نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في محافظة القاهرة برقم الجلوس

عاجل..رابط (شغال) نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في محافظة القاهرة برقم الجلوس

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رابط (شغال) نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في محافظة القاهرة بر

رابط (شغال) نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في محافظة القاهرة برقم الجلوس،بالتزامن مع اقتراب موعد إعلان نتائج الدبلومات الفنية 2023، يقوم عدد كبير من طلاب الدبلومات الفنية وأولياء الأمور بالبحث عن رابط الحصول على النتيجة عبر مختلف محركات البحث. وتشمل الدبلومات الفنية جميع النوعيات، بما في ذلك الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في محافظة القاهرة برقم الجلوس

بفرحة وترقب، يستقبل الطلاب نتائجهم، إذ تمثل هذه النتائج محطة هامة في حياتهم الأكاديمية والمهنية. وقد صدرت نتيجة الدبلومات الفنية بتصريح من وزير التربية والتعليم السيد رضا حجازي، الذي أعرب عن سعادته بمستوى النجاح المحرز وبالجهود التي بذلها الطلاب خلال العام الدراسي.

وتبلغ نسبة النجاح العامة للدبلومات الفنية هذا العام 73%، حيث حقق العديد من الطلاب نتائج متميزة ومشرفة في مجالاتهم المختلفة. وتعكس نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2023 التزام الطلاب والجهود المبذولة من قبلهم لمواجهة التحديات وتحقيق النجاح.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 القاهرة على بوابة التعليم الفني 

ونقدم في السطور التالية رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 على بوابة التعليم الفني، حيث يقوم المستخدم بالضغط على الرابط التالي (هنـــــــــــــــــــــــا)، وخلال ثوان سوف تظهر بشكل صفحة بوابة التعليم الفني، ومنها يقوم الطالب بالقيام بالخطوات التالية: 

  • الضغط على نتيجة الدبلومات الفنية 
  • يحدد نظام الدراسة إذا كان 5 سنوات أو 3 سنوات 
  • بينما يقوم الطالب بعد ذلك بتحديد نوع الدراسة ما إذا كانت تعليم صناعي أو زراعي أو فندقي، أو تجاري.
  • سوف يضع الطالب بعد ذلك رقم الجلوس الخاص.
  • الآن يقوم بالضغط على خدمة إظهار النتيجة.
  • يجب العلم أن الطالب يحق له التقديم على تظلم في أي مادة برسوم تصل إلى 100 جنيه، خلال 15 يوما من ظهور النتيجة في المدرسة.

نسبة نجاح الدبلومات

التخصص الفنينسبة النجاحالزيادة عن العام الماضي
التعليم الفني الثانوي التجاري72.40%13.52%
التعليم الفني الثانوي الفندقي88.38%8.43%
التعليم الفني الثانوي الزراعي53.72%5.46%
التعليم الفني الثانوي الصناعي71.50%6.13%

نهنئ جميع الطلاب الناجحين في الدبلومات الفنية ونتمنى لهم مستقبلًا مشرقًا وناجحًا في حياتهم العملية. ونشدد على أهمية الاستمرار في التعلم وتطوير المهارات اللازمة لتحقيق النجاح الشخصي والمهني في المستقبل.

توزيع درجات نتيجة الدبلومات الفنية ٢٠٢٣ اليوم السابع

الدبلوم الصناعي:

نظام الخمس سنوات: 1000 درجة.
• نظام الثلاث سنوات: 700 درجة.
• نظام الثلاث سنوات تعليم مزدوج: 570 درجة.
• نظام الثلاث سنوات: 500 درجة.
• نظام ثلاث سنوات قسم إلكترونيات: 600 درجة.

الدبلوم الزراعي:

نظام الخمس سنوات: 540 درجة.
• نظام الثلاث سنوات: 550 درجة.
• نظام الثلاث سنوات تعليم مزدوج: 590 درجة
• دبلوم زراعي مهني: 540 درجة.

الدبلوم التجاري:

نظام الخمس سنوات: 450 درجة.
• نظام الثلاث سنوات: 580 درجة.
• نظام الثلاث سنوات تعليم مزدوج: 800 درجة.

الدبلوم الفندقي:

نظام الخمس سنوات: 430 درجة.
• نظام الثلاث سنوات: 570 درجة.
• نظام الثلاث سنوات تعليم مزدوج: 750 درجة.
• نظام الثلاث سنوات مهني: 490 درجة.

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