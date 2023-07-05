عاجل.. رابط (حصري) نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس محافظة الغربية

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس محافظة الغربية

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس محافظة الغربية،أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تخصيص رابط لنتيجة الدبلومات الفنية لعام 2023، حيث يمكن للطلاب الاطلاع على نتائجهم باستخدام رقم جلوسهم. وتشمل هذه النتائج طلاب محافظة الغربية في نظامي الثلاث سنوات والخمس سنوات في مختلف التخصصات مثل الصناعية والتجارية والزراعية والسياحية والفندقية.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس محافظة الغربية

صدر بيان رسمي من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء الموافق 5 يوليو، حيث تم الإعلان عن نتائج الدبلومات الفنية لعام 2023 بأنواعها التجارية، الصناعية، السياحية والفندقية، بالإضافة إلى الزراعية، وذلك برقم جلوس الطلاب في محافظة الغربية وجميع المحافظات الأخرى.

وقد اعتمد الدكتور رضا حجازي نتائج الطلاب يوم الثلاثاء الماضي، وتم الإعلان عن أسماء الطلاب الأوائل على مستوى الجمهورية قبل ظهور نتائج الدبلومات الفنية لعام 2023 برقم الجلوس والاسم في محافظات الدقهلية والشرقية والمنوفية والقاهرة والإسكندرية والجيزة والمنيا وكافة المحافظات الأخرى.

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

وأوضح ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، أن لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس متاحًا عبر البوابة الإلكترونية التابعة للوزارة والمخصصة للتعليم الفني.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الغربية على بوابة التعليم الفني

ونقدم في السطور التالية رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 على بوابة التعليم الفني، حيث يقوم المستخدم بالضغط على الرابط التالي (هنـــــــــــــــــــــــا)، وخلال ثوان سوف تظهر بشكل صفحة بوابة التعليم الفني، ومنها يقوم الطالب بالقيام بالخطوات التالية:

الضغط على نتيجة الدبلومات الفنية

يحدد نظام الدراسة إذا كان 5 سنوات أو 3 سنوات

بينما يقوم الطالب بعد ذلك بتحديد نوع الدراسة ما إذا كانت تعليم صناعي أو زراعي أو فندقي، أو تجاري.

سوف يضع الطالب بعد ذلك رقم الجلوس الخاص.

الآن يقوم بالضغط على خدمة إظهار النتيجة.

يجب العلم أن الطالب يحق له التقديم على تظلم في أي مادة برسوم تصل إلى 100 جنيه، خلال 15 يوما من ظهور النتيجة في المدرسة.

نسبة نجاح الدبلومات

التخصص الفني نسبة النجاح الزيادة عن العام الماضي التعليم الفني الثانوي التجاري 72.40% 13.52% التعليم الفني الثانوي الفندقي 88.38% 8.43% التعليم الفني الثانوي الزراعي 53.72% 5.46% التعليم الفني الثانوي الصناعي 71.50% 6.13%

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 للصم وضعاف السمع

وبلغ عدد المتقدمين للامتحان هذا العام ٩٦٧ طالبا وطالبة، حضر منهم ٩٥٩ طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين ٩٢٣ طالبا وطالبة.

وضمت قائمة الطلاب الأوائل لامتحانات دبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع الأسماء التالية: مروان خالد طاهر (الأول) بنسبة نجاح ٩٤٪، ومحمد أشرف حامد محمد (الثاني) بنسبة نجاح ٩٣.٨٪، ومحمد تامر محمد السيد (الثالث) بنسبة نجاح ٩٣.٦٪، وندی إبراهیم فوری (الرابع) بنسبة نجاح ٩٣.٤٪، وعبد الله حسن محمد (الخامس) بنسبة نجاح ٩٢.٨٪، وهدى غريب السيد ( الخامس مكرر) بنسبة نجاح ٩٢.٨٪، وعز الدين عماد عز الدين (السادس) بنسبة نجاح ٩٢.٦٪، وهناء عثمان أحمد عثمان (السادس مكرر) بنسبة نجاح ٩٢.٦٪، ونحمده سعد فاروق (السابع) بنسبة نجاح ٩٢.٢٪، ومنة الله محمد حسين (الثامن) بنسبة نجاح ٩١.٦٪.