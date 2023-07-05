مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري المصري

كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري المصري ، بث مباشر الآن لـ مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023 والتي تقام على أرض ملعب استاد برج العرب في الأسكندرية في مواجهة صعبة ومرتقبة للفريقين.

مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري المصري ، في تقريرها التالي، تتحدث المصري اليوم عن لقاء الأهلي والإسماعيلي، وهو اللقاء الذي تم تأجيله من الجولة الثامنة عشرة لبطولة الدوري العام.

يستعرض التقرير كل ما يتعلق بمباراة الأهلي ضد الإسماعيلي، بما في ذلك توقيت المباراة ومكانها، والتشكيلة المتوقعة لفريق الأهلي والإسماعيلي، والمعلق على المباراة، بالإضافة إلى تفاصيل أخرى حول سير المباراة لحظة بلحظة.

تشكيل فريق الأهلي المتوقع أمام الإسماعيلي

تشكيل هجومي لـ الأهلي ضد الدراويش

من المنتظر أن يكون تشكيل الأهلي المتوقع ضد الإسماعيلي ذا طابع هجومي، حيث يرغب مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، في حسم مباراة الأهلي والإسماعيلي من بداية المباراة، من أجل الاقتراب من التتويج ببطولة الدوري العام.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل فريق الأهلي ضد الإسماعيلي في مباراتهما المؤجلة من الجولة الثامنة عشرة، لبطولة الدوري الممتاز كما يلي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، على معلول

في خط الوسط: أليو ديانج، مرزان عطية، محمد مجدي قفشة، حسين الشحات

في خط الهجوم: بيرسيى تاو، محمود كهربا

تشكيل فريق الإسماعيلي المتوقع أمام الأهلي الليلة في الدوري

تشكيل متوازن لـ الإسماعيلي أمام الأهلي

من المرجح أن يلعب حمزة الجمل، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، بتشكيل متوازن نسبيًا ضد الأهلي، ويرغب الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي، بقيادة حمزة الجمل، في الخروج بنقطة واحدة على أقل تقدير، لتأمين فريقه من تهديد الهبوط الذي يطارد الإسماعيلي، ومن المنتظر أن يكون تشكيل الإسماعيلي المتوقع أمام الأهلي كما يلي:

في حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم

في خط الدفاع: كريم عرفات، محمد هاشم، باهر المحمدي، محمد دسوقي

في خط الوسط: كريم الديب، سيرج أكا، محمد حسن

في خط الهجوم: عبدالرحمن مجدي، أحمد مدبولي، محمد الشامي

ملعب مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي في بطولة الدوري الممتاز الليلة

سيستضيف ملعب استاد برج العرب، مباراة الليلة، بين الأهلي والإسماعيلي، في اللقاء المؤجل بينهما من الأسبوع الثامن عشر لبطولة الدوري، والمقرر لها في الساعة الثامنة والنصف مساء، بتوقيت القاهرة- مصر.

من هو معلق مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي الليلة؟

تقرر أن يكون معلق مباراة الأهلي والإسماعيلي الليلة، هو أيمن الكاشف، وذلك وفقًا لما أعلنته قناة أون تايم سبورتس، التي ستذيع لقاء الأهلي ضد الإسماعيلي في الدوري.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والاسماعيلي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والاسماعيلي | اضغط هنــــا

بلغ عدد اللاعبين اللذين لعبوا للفريقين ما يقرب من 62 لاعبًا وهم: رفعت حسنين ريعو – عبد العزيز صالح – هانى مصطفى – عادل ابو جريشة – حمادة المصرى-عاطف السمرى – محمود جابر – أسامة عباس – خالد دندش – محمد حشيش – حمادة يونس – ايهاب جلال.. حارس المرمى – احمد حسن- مجدى طلبة – احمد سامى – احمد رجب – احمد سراج – خالد بيبو – محمد فؤاد – محمد شرف – سامى قمصان- محمد بركات – إسلام الشاطر – محمد عبدالله – عماد النحاس – احمد فتحى – سيد معوض – هانى سعيد – محمد فضل – احمد سمير فرج – احمد صلاح حسنى – محمود شيكو – محمد جودة – رامى عادل عبد الهادى – محمد عبد ربه فيليكس – روبرت اكوراى – محمد ابراهيم حجازى – احمد صديق – شريف عبد الفضيل – عصام الحضرى – مصطفى طلعت -احمد ابو مسلم – ابراهيم سعيد – شادى محمد – عبد الله السعيد – امير سعيود – مسعد عوض – احمد خيرى – احمد العش – جون انطوى – عبد الحميد شبانة – مصطفى عفروتو – احمد حجازى – كريم بامبو – عمرو السوليه – شريف حازم – حمادة مرزوق -مروان محسن – محمود متولى -محمد حمدى ذكى- حسين السيد مارسيلو-محمد حسن.