بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي يلا شوت في الدوري المصري اليوم الأربعاء 4-7-2023

كورة لايف الآن بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي يلا شوت في الدوري المصري اليوم الأربعاء 4-7-2023 ، زوار ومتابعو موقع بوابة الفجر الكرام أهلًا ومرحبًا بكم معنا في تغطية مباشرة بالفيديو لأحداث مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري لموسم 2022-2023.

كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي يلا شوت في الدوري المصري اليوم الأربعاء 4-7-2023 ، ويبحث عشاق النادي الأهلي اليوم الأربعاء عن موعد مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي في بطولة الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة لهذه المباراة المهمة في مشوار المارد الأحمروتشكيل الأهلي.

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي يلا شوت في الدوري المصري اليوم الأربعاء 4-7-2023، بث مباشر لمباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري اليوم الأربعاء، هي أحد الأحداث الأكثر اهتمامًا لجماهير كرة القدم في مصر.

بث مباشر مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري

بث مباراة الأهلي والإسماعيلي بشكل مباشر، حيث يتطلع محبو كرة القدم نحو استاد "الجيش" في برج العرب لمتابعة المباراة بث مباشر في إطار المنافسات المؤجلة من الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري العام.

بث مباشر مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري

بث مباشر مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم في الدوري المصري، ويحاول الأهلي ضد الإسماعيلي بث مباشر، تحقيق الانتصار ومصالحة جماهيره بعد التعادل السلبي مع فيوتشر في الجولة الماضية.

مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر في الدوري المصري

بث مباشر مباراة الأهلي والإسماعيلي، ينطلق مساء اليوم الأربعاء، في تمام الثامنة ونصف بتوقيت مصر والسعودية، الساعة التاسعة ونصف بتوقيت العاصمة الإماراتية أبوظبي.

مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري

ويطمح الإسماعيلي ضد الأهلي بث مباشر إلى خطف الثلاث نقاط من أجل الابتعاد عن منطقة الهبوط ومحاولة الاستمرار ببطولة الدوري الموسم المقبل 2022-2023.

بث مباشر مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي، مشاهدة مباشرة مباراة الأهلي والإسماعيلي، مشاهدة مباراة الاهلى والاسماعيلى، بث مباشر مباراة الأهلي اليوم، مشاهدة مباراة الأهلي اليوم، بث مباشر مباراة الأهلي ضد الاسماعيلي، بث مباشر مبارا الأهلي والاسماعيلي دون تقطيع

داق الساعة الثامنة والنصف مساءً، ينتظر عشاق كرة القدم بفارغ الصبر المباراة الهامة التي ستجمع بين الأهلي والإسماعيلي في ستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، والتي تعتبر مؤجلة من الجولة الثامنة عشرة للدوري المصري.

في بطولة الدوري الممتاز، تلاقى النادي الأهلي والنادي الإسماعيلي في 122 مباراة. وتظهر تفوق الفريق الأحمر في تاريخ لقائهما، حيث فاز في 64 مباراة، وكان التعادل حاضرًا في 36 مباراة، بينما حقق النادي الإسماعيلي الفوز في 22 مباراة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والاسماعيلي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والاسماعيلي | اضغط هنــــا

نجح فريق الأهلي في تسجيل 180 هدفًا في مرمى فريق الإسماعيلي، بينما نجح فريق الدراويش في تسجيل 95 هدفًا في مرمى الفريق الأحمر.

أكبر فوز في تاريخ مواجهات الأهلي والإسماعيلي كان من نصيب الفريق الأحمر عندما استطاع تحقيق الفوز بنتيجة ٨-صفر في عام ١٩٥٧-١٩٥٨، وهذه المباراة التي أقيمت في القاهرة شهدت تسجيل الراحل صالح سليم سبعة أهداف في تلك المباراة مسجلا رقمًا قياسيًا في تاريخ الدوري على مدى أكثر من ٦٠ عامًا، وعاد الأهلي ليحقق الفوز بنتيجة ٦-صفر في مناسبتين، الأولى في الإسماعيلية في موسم ١٩٩٦-١٩٩٧، وعاد ليكرر النتيجة نفسها في موسم ٢٠٠٤-٢٠٠٥.