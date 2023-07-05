مشاهدة مباراة الاهلي والإسماعيلي يلا شوت بث مباشر yalla shoot يلا كورة مباراة Al Ahly بث مباشر بـدون تقطيع

الآن مشاهدة مباراة الاهلي والإسماعيلي يلا شوت بث مباشر yalla shoot يلا كورة مباراة Al Ahly بث مباشر بـدون تقطيع

بث مباشر
بوابة الفجر

الآن مشاهدة مباراة الاهلي والإسماعيلي يلا شوت بث مباشر yalla shoot يلا كورة مباراة Al Ahly بث مباشر بـدون تقطيع ، ويخوض الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، مساء اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023 مباراة مهمة في مشوار رحلة استعادة لقب الدوري أمام نظيره الإسماعيلي في الدوري المصري.

مشاهدة مباراة الاهلي والإسماعيلي يلا شوت بث مباشر yalla shoot يلا كورة مباراة Al Ahly بث مباشر بـدون تقطيع، الجهاز الفني للنادي الأهلي، بزعامة المدرب السويسري مارسيل كولر، يُعدّ لانتظام مباراة جديدة أمام الإسماعيلي في سبيل استعادة الانتصارات بعد التعادل السلبي مع فيوتشر في آخر ظهور للفريق في بطولة الدوري المصري الممتاز.

يهدف الجهاز الفني للأهلي إلى التركيز على بطولة الدوري التي حقق فيها الفريق تقدمًا كبيرًا في استعادة الدرع الذي ما دام غاب عن قلعة الجزيرة في المواسم الأخيرة، وذلك من أجل تحقيق اللقب قبل انتهاء مباريات المسابقة.

ويحتاج الأهلي إلى الوصول إلى النقطة 77 في جدول مسابقة الدوري، لكي يحسم درع الدوري ولا يضطر للانتظار حتى نهاية المسابقة، بناءً على حقيقة أن أقرب منافس له بيراميدز سيرتفع إلى النقطة 76 إذا حقق الفوز في جميع مبارياته المتبقية من المسابقة.

ويكفي الأهلي الفوز في المباريات الـ 3 المقبلة للتتويج بلقب الدوري الممتاز بعد خوض 30 مباراة فقط وقبل خوض آخر 4 مباريات من المسابقة.

مواعيد مباريات الأهلي المقبلة:

■ مباراة الأهلي والإسماعيلي – يوم الأربعاء المقبل 5 يوليو.

■ مباراة الأهلي والاتحاد السكندري – يوم السبت المقبل 8 يوليو.

■ مباراة الأهلي والزمالك – يوم الخميس 13 يوليو.

وحال فوز الأهلي في المباريات الـ 3 المقبلة، فإن ذلك يُعني حسم تتويجه بلقب الدوري الممتاز في مباراة القمة أمام نادي الزمالك، والتي تم تأجيلها من الجولة 31 من المسابقة.

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي:

يستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي في الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء بإستاد برج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

يلعب النادي الأهلي اليوم أمام فريق الإسماعيلي في بطولة الدوري  الممتاز  على ملعب برج العرب في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، ويسعى المارد الأحمر للعودة من جديد لتحقيق الانتصارات.
وكان الفريق الأحمر قد حقق الفوز في لقاء الدور الأول بهدف نظيف تمكن من تسجيله شادي حسين، ويأمل الفريق الأهلاوي في تكرار الفوز على الإسماعيلي.

-كولر يستبعد الثنائي لأسباب فنية

قرر السويسري مارسيل كولر استبعاد شادي حسين من اللقاء وذلك لأسباب فنية بالتزامن مع توقيعه واتفاقه مع فريق زد على اللعب ضمن صفوفه خلال الموسم الجديد على سبيل الإعارة لمدة موسم.

ولم يحصل شادي حسين على فرصته الكاملة مع الفريق الأحمر في الفترة الماضية، وذلك بسبب عدم تنفيذ تعليمات المدير الفني السويسري مارسيل كولر.

في الوقت الذي خرج خلاله أيمن أشرف مدافع النادي الأهلي من الحسابات الفنية للمدير الفني منذ بداية الموسم، قبل أن يقرر المدير الفني السويسري مارسيل كولر خطوة ابعاده عن قائمة مواجهة الإسماعيلي على ملعب برج العرب.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والاسماعيلي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والاسماعيلي | اضغط هنــــا

وشهدت القائمة خروج عمرو السولية ومحمد متولي بسبب الإصابة، بالإضافة إلى البرازيلي برونو سافيو وذلك بعد انتقاله إلى صفوف فريق بوليفار البوليفي بشكل رسمي.

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