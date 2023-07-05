رابط مشاهدة ماتش الأهلي والإسماعيلي يلا شوت في الدوري المصري

كورة لايف بث مباشر مباراة الأهلي والإسماعيلي يلا شوت.. رابط مشاهدة ماتش الأهلي والإسماعيلي يلا شوت في الدوري المصري

بث مباشر
بوابة الفجر

كورة لايف بث مباشر مباراة الأهلي والإسماعيلي يلا شوت.. رابط مشاهدة ماتش الأهلي والإسماعيلي يلا شوت في الدوري المصري ، فريق الإسماعيلي فيحتل المركز الثالث عشر في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة ويسعى بدوره لتحقيق نتيجة إيجابية للهروب من شبح الهبوط الذي يهدد الفريق.

رابط مشاهدة ماتش الأهلي والإسماعيلي يلا شوت في الدوري المصري، أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة الإسماعيلي في المباراة المؤجلة من الجولة الـ18 في بطولة الدوري المصري الممتاز، وجرى المران على ملعب مختار التتش، حيث عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة لشرح الخطة الاستعدادية للمباراة، وشملت التدريبات البدنية المتنوعة للاعبين، في إطار تجهيزهم للمباراة الهامة التي تنتظرهم.

وقدم كولر فقرات خططية مختلفة خلال المران، بهدف تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل للمباراة. وتضمن المران تقسيمة كرة قوية، شارك فيها جميع اللاعبين، وذلك لتحسين مستواهم الفني والبدني.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 69 نقطة، ويسعى لتحقيق الانتصار في المباراة المؤجلة لمواصلة صدارته والاقتراب بشكل أكبر من حصد اللقب، ويحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر في جدول الترتيب، ويسعى بدوره لتحقيق الفوز في المباراة، لتعزيز رصيده والابتعاد عن منطقة الهبوط.

ويأمل جمهور الأهلي في تقديم فريقهم أداءً قويًا في المباراة، وتحقيق الانتصار الذي يحتاجه الفريق للحفاظ على صدارة الترتيب، ومواصلة السير نحو حصد اللقب، ومن المتوقع أن يكون اللقاء مثيرًا ومتوترًا، ويتطلب من الفريقين القتال على أرض الملعب لتحقيق الفوز والنقاط الثلاث.

بث مباشر الاهلي والاسماعيلي تويتر 

يستعد فريق الاهلي لمواجهة نظيره فريق الإسماعيلي، بث مباشر الان، في مباراة قوية، وذلك ضمن إطار منافسات الجولة 18 من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2023، علي أرضية استاد الجيش ببرج العرب، سنقدم لكم موعد مباراة الاهلي والاسماعيلي بث مباشر الان في الدوري المصري، والقنوات الناقلة التي تنقل اللقاء والمعلق وملعب المباراة.

مشاهدة مباراة الاهلى والاسماعيلي 

يلاقي فريق الاهلي نظيره فريق الإسماعيلي، مساء اليوم الاربعاء 5 يوليو الجاري 2023، بث مباشر الان، وذلك ضمن إطار منافسات الجولة 18 من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2023، وتنطلق صافرة بداية مباراة الاهلي والاسماعيلي في الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والكويت وقطر والعراق والبحرين واليمن وسوريا ولبنان والأردن وفلسطين والصومال، 9:30 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والاسماعيلي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والاسماعيلي | اضغط هنــــا

مباراة الاهلي والاسماعيلي بث مباشر 

تنقل مباراة الاهلي والاسماعيلي بث مباشر الان، عبر قناة On Time Sports 1، الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2023، في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ويمكنك مشاهدة بث مباراة الاهلى والاسماعيلي في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2023.

بث مباشر دون تقطيع الاهلي والاسماعيلي 

يلتقي فريق الاهلي بنظيره فريق الإسماعيلي، بث مباشر الان، في مباراة قوية للغاية، وذلك ضمن إطار منافسات الجولة 18 من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2023.

يستضيف استاد الجيش ببرج العرب مباراة قوية حيث تجمع بين فريق الاهلي ضد منافسه فريق الإسماعيلي، بث مباشر الان، وذلك ضمن إطار منافسات الجولة 18 من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2023.

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