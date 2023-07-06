وزير الزراعة يبحث المشروعات المستقبلية مع مدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية



استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي بمكتبة بالعاصمة الادارية الجديدة‏ دكتور إبراهيم الدخيري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية والوفد المرافق.



‏وخلال اللقاء أكد القصير على أهمية التعاون بين الوزارة والمنظمة العربية مشيرا إلى أن مصر تقدم كل خبرتها الزراعية إلى الأشقاء العرب وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



‏وطلب مدير عام المنظمة العربية قيام الجانب المصري بتقديم الدعم الفني إلى الجانب اللبنانى في الاستزراع السمكي نظرا لقيام المنظمة العربية بانشاء مزرعة سمكية بلبنان وتدريب الكوادر البشرية في هذا القطاع الحيوي بدولة لبنان وذلك في إطار اهتمام المنظمة بدعم منظومة الأمن الغذائي المستدام بالدول العربية.



كمًا عرض "الدخيري" مبادرة دعم القطاع الزراعي في السودان لتحسين اوضاع الامن الغذائي المحلي والإقليمي.



واستعراض عدد من موضوعات التعاون والمشروعات المستقبلية بين مصر والمنظمة العربية منها مجالات انتاج وتصنيع الالبان وتربية الماشية والتلقيح الاصطناعي والتي بدورها تساهم في حل مشكلة الآمن الغذائي.



كما استعرض "الدخيري" اجندة اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة والموضوعات المقترحة

والمزمع عقده الأسبوع المقبل بالقاهرة.



