يضم شقق سكنية ودوبلكسات.. تطوير مصر تطلق مرحلة جديدة بمشروع ريفرز الشيخ زايد

الاقتصاد
مشروع ريفرز الشيخ
مشروع ريفرز الشيخ زايد

أعلنت شركة تطوير مصرعن إطلاق "Riverside " في مشروع ريفرز بمدينة الشيخ زايد الجديدة على مساحة 30 فدانًا وتضم وحدات سكنية تتنوع بين شقق سكنية ودوبلكسات بمساحات مختلفة، وتتميز بكونها منطقة منفصلة ومسورة ليتمتع ساكنيها بالخصوصية، وذلك لتلبية الاحتياجات المختلفة للعملاء.

 

تتنوع الشقق السكنية بين غرفتين وثلاثة غرف بمساحات تتراوح من 120 إلى 160  متر مربع، كما تتنوع الدوبلكسات بين ثلاثة واربعة غرف بمساحات تتراوح من 220 إلى 235 متر مربع، كما يتوافر ب "Riverside- By Rivers " حمامات سباحة ومساحات خضراء ومسطحات مائية ومساحات عامة.

 

txt

بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المميز بمدينة قنا الجديدة 16 يوليو الجارى

txt

مبادرة جود الإسكان لتملك مسكن مدعوم.. شروط وخطوات التقديم

txt

مسئولو الإسكان وشركة "CSCEC" الصينية يبحثون سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات

txt

وزير الإسكان يُصدر 3 قرارات لإزالة المخالفات بالوراق والعبور والساحل الشمالي الغربي وحملات بمدن أخرى

 

ويأتي ذلك بعد الإقبال الكبير الذي شهده مشروع "ريفرز" بمدينة الشيخ زايد الجديدة، والذي يمتد على مساحة 100 فدان بموقع استراتيجي لكونه على بعد دقائق قليلة من الطرق والمحاور الرئيسية ومطار سفنكس الدولي مما يسهل الوصول إليه من مختلف الوجهات، ويتميز المشروع باحتوائه علي جزء كبير من المساحات الخضراء والمسطحات المائية ليضمن لكل وحدة في المشروع إطلالة على المناظر الطبيعية عبر تصميم فريد للأنهار المتشابكة مع الحدائق المركزية، وكذلك تصميم هندسي حديث للوحدات يتماشى مع العمارة المعاصرة، علاوة على ذلك يتوافر بالمشروع مركز تجاري يضم مطاعم ومحلات، كما يحتوي علي clubhouse، وصالة للألعاب الرياضية، مع تخصيص ممرات لممارسة رياضة المشي وركوب الدراجات.

 

txt

رئيس جهاز حدائق العاصمة يتفقد وحدات محدودي الدخل بالمبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"

txt

رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان يتفقد الوحدات السكنية الخاصة بالمبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين "

txt

جهاز تنمية القاهرة الجديدة: تسليم أول دفعة من وحدات مشروع سكن مصر الأحد القادم

txt

مسئولو " الإسكان " يتفقدون وحدات المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين " بحدائق العاصمة

 

ويعد "ريفرز" أحدث مشروعات شركة تطوير مصر في قطاع السكن الدائم، و أول مشروع للشركة بغرب القاهرة وبالتحديد بمدينة الشيخ زايد الجديدة، والذي من خلاله نجحت "تطوير مصر" في التواجد بجميع الوجهات العقارية الرئيسية في مصر؛ لتوفر لعملائها تنوعًا يتناسب مع احتياجاتهم المختلفة، ويعزز من ريادة الشركة في السوق العقاري المصري بعد وضع بصمتها في شرق وغرب القاهرة وساحلي البحر الأحمر والأبيض المتوسط.

ريفرز الشيخ زايد تطوير مصر مشروع سكني وحدات سكنية دوبلكسات
Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في قمة الدوري المصري والقنوات الناقلة لها

ماهي غيابات الأهلي أمام الزمالك في قمة الدوري المصري ؟

كورة لايف بث مباشر ( يلا شوت ) مشاهدة مباراة مصر والمغرب الشوط الثاني في نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما بدون تقطيع

بث مباشر مباراة المنتخب الأولمبي كورة لايف يوتيوب | الآن [ 1 - 1 ] مشاهدة الوقت الإضافي مباراة مصر والمغرب بث مباشر يلا شوت اليوم

بث مباشر مباراة منتخب مصر الأولمبي يلا شوت بـدون تقطيع: الحين مشاهدة مباراة مصر والمغرب بث مباشر اليوم يلا شوت [ 1 - 1 ]

مباراة مصر والمغرب يلا كورة بث مباشر (الشوط الثاني) الآن بث مباشر مباراة مصر والمغرب كورة لايف

أنطلقت الشوط الـثـاني: بث مباشر مباراة مصر والمغرب يلا شوت: ألحــين شاهد مباراة منتخب مصر الاولمبي اليوم بث مباشر يلا شوت

بث مباشر الآن (1 - 1) | الوقت الاضافي مشاهدة مباراة مصر والمغرب في نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.. يلا شوت