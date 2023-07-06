إدراج شركة "يونيليفر" البريطانية على قائمة "رعاة الحرب" في أوكرانيا

أعلنت أوكرانيا إدراج شركة "يونيليفر" البريطانية على قائمتها لـ "الرعاة الدوليين للحرب" لأنّها لم تنسحب من روسيا.

وقال الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد (في أوكرانيا) أنه تم ضم شركة يونيليفر البريطانية إلى قائمتها لـ(الرعاة الدوليين للحرب).

وأرجع البيان السبب إلى "وجود الشركة في روسيا الاتحادية وضرائبها المهمة لموازنة الدولة الروسية، ما يدعم اقتصاد المعتدي ويساهم في استمرار حرب روسيا ضد أوكرانيا".

وقالت شركة "يونيليفر"، التي تشمل علاماتها التجارية الرئيسية صابون "دوف" ومثلجات "ماغنوم" ومنظف الأسطح "سيف"، إنّها تتمسّك بموقف أصدرته في في فبراير وقالت فيه إنّها تواصل "إدانة الحرب في أوكرانيا باعتبارها عملًا وحشيًا لا معنى له من قبل الدولة الروسية".

وكررت أنها أوقفت استيراد وتصدير بضائعها من وإلى روسيا.

غير أنّ البيان أورد أن "يونيليفر" تقدّم "الطعام اليومي ومنتجات النظافة المصنوعة في روسيا للناس في البلد"، مضيفًا أنّ "الخروج (من روسيا) ليس بالأمر السهل".

وتظاهر ناشطون أوكرانيون وبريطانيون الاثنين أمام مقرّ الشركة في لندن حيث رُفعت لافتة تشبه إعلانًا ترويجيًا لصابون "دوف" لكن يظهر فيها جنود أوكرانيون مصابون.

وأظهرت أرقام "يونيليفر" للعام 2022 أنّ 2% من صافي أرباحها تمّ تحقيقها بفضل عملياتها في روسيا.

ورأت كلية الاقتصاد في كييف أنّ "يونيليفر" دفعت العام الماضي ما لا يقل عن 331 مليون دولار من الضرائب في روسيا.