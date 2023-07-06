رسوم التظلم على نتيجة الدبلومات الفنية 2023، يهتم الطلاب المتضررين من نتيجة الصف الثالث الثانوي الفني، بمعرفة خطوات ورسوم التظلم على النتيجة التي حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن رسوم التظلم على نتيجة الدبلومات الفنية 2023.

رسوم التظلم على نتيجة الدبلومات الفنية 2023

في ضوء البحث المتزايد عن رسوم التظلم على نتيجة الدبلومات الفنية 2023، بعدما حددتها وزارة التربية والتعليم عقب اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023.

وعن رسوم التظلم على نتيجة الدبلومات الفنية 2023، أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، أن رسوم التظلم للمادة الواحدة 100 جنيه عن كل مادة يرغب في التظلم فيها.

واعتمد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أمس الأربعاء الموافق 5 يوليو نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول 2023.

موعد امتحانات الدبلومات الفنية دور ثان

وبعد معرفة رسوم التظلم على نتيجة الدبلومات الفنية 2023، فإن موعد امتحانات الدبلومات الفنية دور ثان، قررت وزارة التربية والتعليم، عقد امتحانات الدور الثاني لجميع التخصصات والأنظمة الثلاث والخمس سنوات، بداية من 29 يوليو الجاري.



وهنأت قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أوائل الدبلومات الفنية 2023 بجميع التخصصات.

وأعلن الوزير عن أسماء الطلاب أوائل شهادات الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2022/2023 والذين بلغ عددهم 29 طالب وطالبه ( 22 طالبة + 7 طلاب) من 14 محافظة تضم محافظات السويس، والقليوبية، والبحيرة، والإسكندرية، والغربية، والقاهرة، والمنوفية، وكفر الشيخ، والوادى الجديد، والجيزة، والشرقية، وبورسعيد، ودمياط، والبحر الأحمر.

ووجه الوزير الشكر لجميع كوادر التعليم الفنى والطلاب وأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد ملموس طوال العام الدراسى والالتزام بالحضور للمدرسة لتلقى التدريبات العملية والدروس النظرية وفقا للخطة الدراسية.

وكرم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أوائل شهادات الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2022/ 2023، وأعرب عن سعادته لتخريج دفعة متميزة من الطلاب المتفوقين، وهنأهم على تفوقهم وجهدهم، مؤكدًا على سعى الوزارة الدائم من أجل تقديم تعليم متميز من خلال تطوير منظومة التعليم الفنى.