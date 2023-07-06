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لضبط سوق السيارات "تركيا" تحظر بيع السيارات المستعملة بأعلي من ثمن شرائها جديدة

الاقتصاد
أسواق السيارات المستعملة
أسواق السيارات المستعملة

أصدرت وزارة التجارة والصناعة التركية، قرارا اليوم بحظر بيع السيارات المستعملة بأعلى من سعر شرائها الجديدة، وذلك في ضوء الحمي التى أصبت أسعاربيع لسيارات والمستعملة والتى وصلت إلى أرقام قياسية تتجاوز القيمة الحقيقية للسيارة.

 

 وأعنلت الوزارة، أنه تم تعديل لائحة تجارة المركبات المستعملة، بحيث  يجب أن تكون أسعار السيارات المستعملة في مواقع البيع عبر الإنترنت أقل من سعر السيارة الجديدة من نفسل الطراز.

 

وسيبدأ القرار الجديد في التطبيق من 15 يوليو 2023 وحتي نهاية العام الجاري، وذلك بهدف ضبط تسعير السيارات المستعملة بعدما تضاعف اسعارها خلال فترة زمنية قياسية وتجاوزت اسعار السيارات الجديدة.

 

أصدرت وزارة التجارة والصناعة التركية وزارة التجارة والصناعة بحظر بيع السيارات المستعملة بتركيا تركيا وسوق السيارات
Elfagr.org

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