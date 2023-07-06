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مصرع 29 شخصًا إثر تحطم حافلة في جنوب المكسيك

عربي ودولي
بوابة الفجر

أفادت مصادر أمنية، بوفاة 29 شخصًا وإصابة 19 آخرون بولاية "أوهاكا" جنوب المكسيك، وذلك بعد خروج حافلة ركاب عن مسارها، وسقوطها في وادٍ.

وأظهرت لقطات للموقع حطام الحافلة، التي تشغّلها شركة نقل محلية، والتي انقلبت على جانبها في أسفل واد سحيق، وانتشار عمّال الإغاثة في الموقع.

وقال برناردو رودريغيز ألاميا المدّعي العام لولاية "أوتشاكا" إنه تم فتح تحقيق في الحادث، مشيرًا إلى أن المعلومات الأولية تفيد بحصول عطل ميكانيكي، حسب وكالة "فرانس برس".

من جهته، قال خيسوس روميرو وزير داخلية الولاية إن الحافلة انطلقت من "مكسيكو سيتي" وكانت تعبر الولاية الجنوبية، وتحطمت في نحو الساعة 6:30 صباحًا.

وأوضح أن سائق الحافلة فقد السيطرة عليها على ما يبدو في بلدة "ماجدالينا بينياسكو"، حسب وكالة "رويترز".

وقال المسؤول المحلي هيسوس روميرو في مؤتمر صحفي إن "الحافلة سقطت في واد يتخطى عمقه 25 مترًا، مشيرًا إلى أن الشركة تسيّر يوميًا رحلات من "مكسيكو".

وقال المسؤولون إن نحو 14 شخصًا نقلوا إلى المستشفيات، بينما نُقل 5 آخرون جوا إلى "واهاكا سيتي" عاصمة الولاية.

وأعلنت "وكالة الحماية المدنية" أن 6 من المصابين على الأقل كانوا فاقدي الوعي وبحال خطرة عندما تم نقلهم إلى المستشفى.

ويأتي الحادث المميت بعد حوادث مماثلة وقعت على الطرق المتعرجة شديدة الانحدار في المناطق النائية بالمكسيك.

وفي أبريل، لقي 18 شخصًا حتفهم وأصيب العشرات عندما سقطت حافلة من أعلى منحدر في غرب البلاد.

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