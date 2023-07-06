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وزير الاستثمار الإماراتي يؤدي اليمين القانونية أمام رئيس الدولة ونائبه

عربي ودولي
بوابة الفجر

أدى محمد حسن السويدي اليمين القانونية أمام رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كوزيرًا للاستثمار في الحكومة الاتحادية.

وعبر رئيس الدولة، خلال مراسم أداء اليمين التي جرت، اليوم الخميس، في قصر الشاطئ، عن تمنياته للوزير بالتوفيق والنجاح في مهامه الجديدة في خدمة الوطن.

وأكد أن الاستثمار يحظى بأولوية ضمن استراتيجية التنمية الشاملة في الدولة، وقال: "إننا نعول على وزارة الاستثمار الجديدة في تعزيز مكانة الدولة الاقتصادية من خلال بناء منظومة استثمار متكاملة وتوفير العوامل والبيئة التي تجعل الإمارات من أهم الوجهات الجاذبة والمحفزة للاستثمارات بما يدعم خطط التنمية، ويسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومزدهر خلال السنوات المقبلة".

وأوضح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن الوزارة الجديدة تهدف إلى مواصلة تطوير المكانة الاستثمارية الراسخة التي وصلت إليها دولة الإمارات، وتحفيز البيئة الاستثمارية، وتعزيز تنافسيتها لضمان استمرار الدولة وجهة عالمية للاستثمار وفاعلًا رئيسيًا في حركة الاستثمارات العالمية.

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