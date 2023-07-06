حزب الشعب الجمهوري يقرر الدفع بمرشح لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة

قرر حزب الشعب الجمهوري، الدفع بمرشح لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع الأمانة العامة للحزب، الذي عقد مساء أمس الأربعاء، برئاسة النائب حازم عمر رئيس الحزب، واللواء محمد صلاح ابوهميلة الأمين العام للحزب، ورجل الأعمال أحمد أبوهشيمة نائب رئيس الحزب، وعدد من القيادات بالحزب للتصويت على الدفع بمرشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وانتهى الاجتماع بالتصويت حضوريا لـ87 شخصا، أسفر عن 85 صوتا صحيحا و2 باطلين من المؤيدين لمنافسة الحزب في الانتخابات الرئاسية، منهم 55 صوتوا بالموافقة على الدفع بمرشح، وفي المقابل رفض الترشح 30 من الحضور.

ووجه اللواء محمد صلاح أبوهميلة الأمين العام لـحزب الشعب الجمهوري، دعوة للهيئة العليا للانعقاد خلال الأيام القليلة القادمة للتوافق على المرشح الأنسب لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية.