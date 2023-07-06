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مصرع 16 شخصا جراء تسرب غاز في جنوب إفريقيا

عربي ودولي
بوابة الفجر

ذكرت خدمات الطوارئ في جنوب إفريقيا، بأنه قد لقي 16 شخصا على الأقل مصرعهم، بينهم أطفال، وذلك في حادث تسرب غاز سام بأحد الأحياء العشوائية بالقرب من مدينة جوهانسبرغ في جنوب البلاد.

وقال وليام نتلادي المتحدث باسم خدمات الطوارئ: "أحصينا نحو 16 قتيلا"، مضيفًا أن عمليات البحث والإنقاذ عن ناجين متواصلة، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وأشار نتلادي، إلى وجود 4 مصابين في المستشفى حالتهم الصحية "حرجة" بينما يعاني 11 من حالة "خطيرة لكن مستقرة".

ويُعتقد أن الحادث المميت، الذي وقع الليلة الماضية، ارتبط بأنشطة تعدين غير شرعية في حي أنجيلو العشوائي بالقرب من ضاحية بوكسبرغ شرق جوهانسبرغ.

وأوضح المتحدث أن التسرب مصدره اسطوانة تحتوي على غاز أوكسيد النيتريك، وفق التحقيق الأولي.

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