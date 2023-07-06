يرغب نادي ليفربول، في التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم هجوميًا استعدادًا للموسم الجديد.

ليفربول يقدم عرضًا رسميًا لشراء كيليان مبابي

وقدم ليفربول موسمًا متذبذب في جميع البطولات المحلية والأوروبية، من حيث النتائج ومستوي اللاعبين، وفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد، كما خرج مبكرًا من البطولة الأوروبية النسخة المنقضية.

وبحسب المعلومات الواردة من الصحفي إيدو أجيري، فإن ليفربول قدم عرضًا رسميًا لشراء كيليان مبابي، بقيمة 200 مليون يورو.

وأثار المدرب الجديد لفريق العاصمة الفرنسية، الجدل والغموض حول مستقبل مبابي، عندما سأل عنه قال:" سأعتمد على جميع اللاعبين الذين عقودهم سارية مع النادي".

وأكد ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، في تصريحات صحفية أمس، أن مبابي لن يرحل عن الفريق مجانًا عقب انتهاء الموسم القادم.

جدير بالذكر أن نادي ريال مدريد، هو الوجه الأولى للاعب في حال الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان.

