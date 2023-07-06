عاجل |بعد اطلاقه اليوم.. تدشين حساب رسمى للرئيس السيسى على Threads

ما هو ثريدز وكيفية استخدامه ؟

تم الإعلان عن حساب رسمى للرئيس عبد الفتاح السيسى، على تطبيق ثريدز Threads .

ثريدز

حيث أعلنت شركة "ميتا" الأميركية صاحبة تطبيق "فيسبوك" وتطبيقي "انستجرام" و"واتساب" عن استعدادها لإطلاق تطبيق جديد اليوم الخميس.

ويعتبر هذا التطبيق المسمى ثريدز Threads منافسًا لتطبيق "تويتر"، وقد أوضحت شركة ميتا أن التطبيق الجديد سيكون متاحًا على نظام التشغيل "الآيفون" ويمكن للمستخدمين ربطه بـ "إنستغرام".

حيث استقطب مارك ملايين المستخدمين في غضون ساعات، وسعى للاستفادة من حالة منافسه الضعيفة للغاية بعد سلسلة من القرارات الفوضوية من مالكها إيلون ماسك.

مارك يعلن عن ثريدز عبر فيس بوك

أبرز مشاهير ثريد منافس تويتر الجديد

ومن بين أولئك الذين سارعوا إلى الانضمام إلى منصة ثريدز Threads مشاهير مثل سياسيين بارزين مثل النائبة الديمقراطية الأمريكية أليكساندريا أوكاسيو كورتيز بالاضافة غلي مشاهير الفن مثل مثل كيم كارداشيان وجنيفر لوبيز.

أول مشاركة زوكربيرج عبر ثريدز Threads قال فيها: «هيا بنا نقوم بذلك، مرحبًا بك في ثريد»، جنبًا إلى جنب مع رمز تعبيري للنار، وقال إن التطبيق سجل 10 ملايين اشتراك في سبع ساعات.

التشابه بين ثريد وتويتر

يشبه تطبيق ثريدز Threads إلى حد كبير تويتر، فهو يتميز بمنشورات نصية قصيرة يمكن للمستخدمين الإعجاب بها وإعادة نشرها والرد عليها، على الرغم من أنها لا تتضمن أي إمكانيات للرسائل المباشرة. يمكن أن يصل طول المنشورات إلى 500 حرف وتتضمن روابط وصور ومقاطع فيديو يصل طولها إلى خمس دقائق، وفقًا لمدونة ميتا.

علاقة ثريدز Threads بتطبيق إنستغرام

قال محللون إن علاقة ثريدز Threads بـ إنستغرام قد تمنح التطبيق قاعدة مستخدمين وجهاز إعلاني مدمجين. يمكن أن يسحب ذلك دولارات الإعلانات من تويتر في الوقت الذي يحاول فيه الرئيس التنفيذي الجديد إحياء أعمالها المتعثرة، وفقًا للنسخة الإنجليزية من موقع العربية.

أثناء إطلاق المواضيع كتطبيق مستقل، يمكن للمستخدمين تسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد إنستغرام الخاصة بهم واتباع نفس الحسابات، مما يجعله إضافة سهلة للعادات الحالية لأكثر من 2 مليار مستخدم نشط شهريًا في إنستغرام.

تحميل تطبيق ثريدز للاندرويد

هل يدعم برنامج ثريدز الصور والفيديو

بالنسبة للصور والفيديوهات يمكّن برنامج ثريدس threads المستخدمين من تحميل ومشاركة الصور كما هو الأمر في تويتر. ويشير شرح برنامج ثريدز إلى أنه يمكّنهم أيضًا من نشر مقاطع الفيديو القصيرة والتي لا تتجاوز ال 5 دقائق.

يبحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي الآن عن طريقة تحميل تطبيق ثريدز منافس تويتر بالإضافة إلى شرح برنامج ثريدز. من خلال موقعنا نقدم لكم بالخطوات رابط وطريقة تحميل برنامج ثريدز أحدث إصدار بعد الدخول إلى بلاي ستور من خلال: