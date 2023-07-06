"البنك الزراعي" يكشف تفاصيل توقيع بروتوكول تعاون بأكثر من 3 مليار جنيه خلال 5 سنوات

الاقتصاد
البنك الزراعي المصري
البنك الزراعي المصري

كشف علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، تفاصيل أهمية التعاون بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنك الزراعي.

بروتوكولات تعاون 

وقال "فاروق" في تصريحات خاصة اليوم الخميس، إنه تم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بنحو 3 مليار و583 مليون جنيه لأكثر من 160 ألف عميل خلال الخمس سنوات الماضية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضاف أن آخر بروتوكول تم توقيعه بـ60 مليون جنيه حشد، أغلبها للتمكين الاقتصادي للمرأة في ظل توجيهات الرئيس السيسي في الجمهورية الجديدة ومبادرة حياة كريمة وتنفيذ لرؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن هذه البروتوكولات تستهدف تنمية الاقتصاد الريفي والمرأة الريفية وخلق مستوى كريم للحياة في الريف، ولا سيما أن الريف يوجد به أكثر من 55 مليون مواطن.

مبادرة باب رزق

وأوضح أن الريف به المرأة الريفية والمزارع والفلاحين والشاب الذي لا نريد له أن يهجر الريف ويأتي إلى المدينة ولا بد أن نوفر له المنتجات البنكية وهذا جزء كبير من الشمول المالي من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من أجل بناء اقتصاديات الدول.

ومن ناحية أخرى أشار رئيس البنك الزراعي المصري، إلى أن مبادرة باب رزق تم إطلاقها من سنة ونصف بتمويل أكثر من 464 مليون جنيه مقدمة لأكثر 64 ألف عميل أغلبهم سيدات لتمكينهم من القيام بمشروعاتهن.

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Elfagr.org

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