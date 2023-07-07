رئيس الإمارات يلتقي عددًا من زملاء الدراسة وعائلاتهم

التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، اليوم الجمعة، مع عددًا من زملاء الدراسة يرافقهم أفراد عائلاتهم.

وتبادل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والحضور، خلال اللقاء الودي الذي حضره الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، الأحاديث الأخوية، معربًا عن سعادته بلقاء زملائه الذين جمعته بهم ذكريات عزيزة ومواقف مشتركة طيبة.

ومن جانبهم، أعرب الحضور عن بالغ سعادتهم بلقاء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان داعين الله تعالى أن يديم عليه موفور الصحة والسعادة.

وحضر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والشيخ منصور بن زايد آل نهيان والضيوف مأدبة غداء أقيمت بهذه المناسبة.

كما حضر اللقاء والمأدبة، الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.