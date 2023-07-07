ads

رئيس الإمارات يلتقي عددًا من زملاء الدراسة وعائلاتهم

عربي ودولي
بوابة الفجر

التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، اليوم الجمعة، مع عددًا من زملاء الدراسة يرافقهم أفراد عائلاتهم.

وتبادل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والحضور، خلال اللقاء الودي الذي حضره الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، الأحاديث الأخوية، معربًا عن سعادته بلقاء زملائه الذين جمعته بهم ذكريات عزيزة ومواقف مشتركة طيبة.

ومن جانبهم، أعرب الحضور عن بالغ سعادتهم بلقاء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان داعين الله تعالى أن يديم عليه موفور الصحة والسعادة.

وحضر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والشيخ منصور بن زايد آل نهيان والضيوف مأدبة غداء أقيمت بهذه المناسبة.

كما حضر اللقاء والمأدبة، الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.

دولة الإمارات الإمارات محمد بن زايد الأحاديث ديوان الرئاسة أحاديث محمد بن زايد آل نهيان الشيخ حمدان بن محمد الشيخ منصور بن زايد الشيخ محمد بن زايد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مأدبة غداء زايد آل نهيان
Elfagr.org

الأكثر قراءة

أعلي سعر للدولار اليوم الجمعة 7-7-2023 في السوق السوداء

تمت بنجاح.. الأهلي يحصل على توقيع صفقتي الموسم

عاجل.. إمام عاشور يثير الجدل حول انتقاله إلى النادي الأهلي " صورة"

عاجل.. حل نموذج إجابة امتحان اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي 2023

عاجل| عمرو أديب يكشف عن أول رسالة لـ "يوسف بطرس غالي" بعد براءته

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم.. استمرار تراجع الأخضر

صفقة القرن تقترب من ارتداء قميص الأهلي

عاجل| عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن صحة عادل إمام وما يعاني منه