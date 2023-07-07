مصرع وإصابة 4 أشخاص إثر إطلاق نار في البقاع اللبنانية

أفاد مصدر أمني لبناني، اليوم الجمعة، مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرون جراء إطلاق نار قرب مسجد بمنطقة "البقاع" اللبنانية، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وقال المصدر إن "المعلومات الأولية تشير إلى أن الأمر يرجع لنزاع شخصي وقع في المنطقة".

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام التي تديرها الدولة في لبنان، أن إطلاق النار وقع أثناء خروج المصلين من مسجد "عكاشة" في بلدة برالياس في قضاء زحلة بالبقاع، بعد أدائهم صلاة الجمعة، وفيما توجهت قوات الجيش اللبناني للموقع.

وأوقفت القوى الأمنية مطلق النار ويدعي "إبراهيم عيتاني"، وهو من مواليد العام 1961، وتخلل العملية تبادل لإطلاق النار معه، أدى إلى إصابته بجراح.

وجرى نقل مطلق النار بعد ذلك إلى أحد مستشفيات المنطقة، وعند تفتيش غرفة صغيرة يسكنها منذ 4 سنوات، تقع على مقربة من المسجد، تم العثور على كميات من الرصاص الخاص بالأسلحة الحربية، وخناجر وسكاكين.

وتعددت الروايات لأسباب إقدام "عيتاني" على فعلته، وأفاد سكان من المنطقة أنه يعاني من اضطرابات سلوكية، وأفادت إحدى الروايات، أن الفاعل كان يعترض على إقامة المسجد على أرض تخص شقيقته.