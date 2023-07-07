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الجيش اللبناني يوضح ملابسات إطلاق نار قرب مسجد في البقاع

عربي ودولي
بوابة الفجر

أصدرت قيادة الجيش اللبناني، بيانا توضيحيا بشأن مقتل شخص في حادثة إطلاق نار بالقرب من مسجد بمنطقة البقاع.

وقالت مديرية التوجيه، البيان الآتي: “بتاريخ 7/7/2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة بر الياس – البقاع المواطن (ا.ع.) لإطلاقه النار على أشخاص أثناء خروجهم من أحد مساجد المنطقة، مما أدى إلى مقتل أحدهم”.

وأضافت: “أثناء التوقيف، أطلق المواطن المذكور النار على عناصر الدورية فردّوا بالمثل ما أسفر عن إصابته، ونُقل إلى أحد المستشفيات للمعالجة”.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام التي تديرها الدولة في لبنان أن إطلاق النار وقع قرب مسجد في بر إلياس وأن قوات الجيش توجهت للموقع. وأشارت إلى أن مطلق النار أصيب “أثناء توقيف” الجيش له.

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