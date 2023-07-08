يترقب عشاق ومحبي كرة القدم المصرية، موعد مباراة قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في نسختها الحالية

موعد مباراة الزمالك والأهلي في الدوري المصري الممتاز 2023

ويقدم موقع الفجر الرياضي في السطور التالية موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره نادي الزمالك في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم والقنوات الناقلة لها.

ويلتقي الفريقان في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز يوم الخميس 13 يوليو الحالي باستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، السعودية، قطر، الكويت، لبنان، سوريا، الأردن، البحرين، العراق، اليمن، والساعة 9:30 مساءً بتوقيت الإمارات

وتمتلك مجموعة قنوات أون تايم سبورت الرياضية حقوق بث وإذاعة جميع مباريات البطولات المحلية "الدوري المصري وكأس مصر" عبر شاشتها بشكل حصري لجماهير شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

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