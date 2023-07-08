الانتهاء من تنفيذ محطة تنقية مياه الشرب والرافع الأوسط بمدينة ناصر وفقا للجدول الزمني

قام المهندس ياسر عبدالله رمضان، رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة " غرب أسيوط " بجولة تفقدية لمشروع تنفيذ المرحلة الأولى من محطة تنقية مياه الشرب بالمدينة، يرافقه مسئولو الجهاز والمكتب الاستشاري والشركة المنفذة لمتابعة سير الأعمال طبقًا للجدول الزمني، مشددًا على الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال لضمان سرعة التشغيل.

وأوضح المهندس ياسر عبدالله رمضان، أن المشروع يتم تنفيذه ضمن مشروعات المرافق القومية الهامة لتنمية مدينة ناصر الجديدة، وتبلغ طاقة المحطة التصميمية لجميع المراحل ١٢٥ ألف م٣/ يوم، والمرحلة الأولى منها بطاقة ٣٤٠٠٠م٣/ يوم.

وفي سياق متصل، قام المهندس ياسر عبدالله، بتفقد مشروع المرحلة الأولى من محطة رافع المياه الأوسط ( البوستر )، وهو عبارة عن محطة رفع أعلى جبل درنكة بمساحة ٨٥٠٠ متر مربع، ووظيفته استقبال المياه العكرة القادمة من المأخذ عن طريق خط من الصلب الكربوني قطره ١٠٠٠مم وضخها إلى محطة التنقية.