"مصر للطيران" الـ 8 عالميًا من حيث أكبر الشركات تسجيلا لأعداد الوفيات جراء حوادث تحطم الطائرات

بعد الخطوط الجوية الأمريكية والصينية

احتلت شركة مصر للطيران المركز الثامن في قائمة شركات الطيران التي سجلت أكبر عدد من الوفيات في حوادث الطائرات في العالم سنويا، حسب موقع airfleets.

جاء ترتيب مصر للطيران وفقا لتقرير الذي نشره جلوبل إنديكس المختص بالاحصائيات نقلا عن موقع airfleets. وذلك بعد الخطوط الجوية الأمريكي، والصينية والكورية، والهندية، والملاذية، واليابانية،والاثيوبية.

واحتلت الخطوط الجوية الامريكية المركز لأول في شركات الطيران التى سجلت اكبر عدد وفيات من جراء حوادث الطائرات بعدد وفيات بلغ 858 وفاة من خلال 11 جادثة، تلتها الخطوط الصينية بعدد وفيات 760 وفاة، ثم الكروية بعدد وفيات 586 وفاة، والهندية بعدد وفيات 542 وفاة، والماليزية بعدد وفيات 537 وفاة والاثيوبية بعدد وفيات 407 وفاة.

وفي المركز الثامن جاءت مصر للطيران بعدد وفيات 362 وفاة.

وحصلت مصر للطيران على 3 درجات من 7 من حيث تقيمات السلامة لشركات الطيران العالمية، من خلال تقيم موقع airlineratings، هو الموقع المسؤال عن تقيم شركات الطيران من حيث سلامتها.

و يتم التصنيف بناء على حوادث الشركة وكم عدد الوفيات الناتج عنها، حيث يتم حذف ثلاث نجوم من التصنيف إذا كان لدى شركة الطيران أي وفيات للركاب أو الطاقم في السنوات الخمس السابقة. وقد يستغرق الأمر يستغرق ما يصل إلى 5 سنوات حتى تتغير ثقافة السلامة في شركة الطيران بعد وقوع حادث ليتم اعادة تصنيفها.