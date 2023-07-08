بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري يلا شوت في الدوري المصري اليوم الشبت 8-7-2023

كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري يلا شوت في الدوري المصري اليوم السبت 8-7-2023 ، فيما لا يزال فريق الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري حاملاً معه 72 نقطة، وهناك لا يزال لديه 4 مباريات مؤجلة. خاض الأهلي 28 مباراة حتى الآن، حقق الفوز في 22 مباراة، وتعادل في 6 مباريات دون أن يتعرض للهزيمة. يمتلك الأهلي خط هجوم قوي جداً بتسجيله 52 هدفاً، ويُعد أيضاً الأفضل في الدفاع حيث تلقى شباكه فقط 7 أهداف.

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري يلا شوت في الدوري المصري اليوم الشبت 8-7-2023، فريق الكرة بنادي الأهلي يشارك في مباراة هامة اليوم في مساء السبت أمام الاتحاد السكندري في اللقاء المؤجل من الجولة 21 لبطولة الدوري، والتي ستقام في استاد برج العرب بالإسكندرية، ومن أجل الحصول على لقب الدوري الرسمي، يحتاج الفريق الأحمر إلى خمس نقاط، لذلك، يرغب في الفوز بثلاث نقاط في هذه المباراة لزيادة رصيده في المسابقة على حساب الفريق الخصم، قبل أن يواجه الزمالك في مباراة القمة يوم الخميس المقبل.

مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بث مباشر

سيتغيب عن فريق الأهلي في لقاء الليلة بسبب الإصابة أكرم توفيق، كريم فؤاد، محمود متولى، وعمرو السولية. أما أيمن أشرف وشادى حسين فسيتغيبان لأسباب فنية، وسوف يغادر حمدي فتحي وبرونو سافيو النادي، بينما سيلتحق محمد أشرف وأحمد نبيل كوكا وحمزة علاء بالمنتخب الأولمبي للمشاركة في كأس إفريقيا.

ويستقر النادي الأهلي في المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة. ولا يزال لديه 4 مباريات غير مكتملة بعد أن خاض 28 مباراة حقق الفوز في 22 منها وتعادل في 6، ولم يتذوق طعم الهزيمة حتى الآن. ويتمتع الأهلي بخط هجوم قوي يسجل 52 هدفا، ويعتبر الفريق الأفضل دفاعيا حيث فقط تلقت شباكه 7 أهداف.

فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز الثامن فى جدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة بعدما خاض 31 مباراة حقق الفوز في 12 لقاء وتعادل في 6 مواجهات وخسر 13 مرة وسجل لاعبيه 35 هدف وتلقت شباكه 37 هدف.

تمكن الأهلي من تحقيق الانتصار على الإسماعيلي بنتيجة هدف دون رد في آخر مباراة في الدوري، بينما تعادل الزمالك مع حرس الحدود بهدفين لكل فريق.

بث مباشر مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

يستعد فريق الأهلي لمواجهة فريق الاتحاد السكندري في لقاء الجولة 21 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في موسم 2022-2023، ويأتي هذا اللقاء بعد فوز الأهلي في المباراة المؤجلة من الجولة 18 ضد الإسماعيلي، حيث يتصدر الفريق جدول الترتيب برصيد 72 نقطة، فيما يتواجد الاتحاد السكندري في المركز الثامن برصيد 42 نقطة.

تحمل هذه المباراة أهمية كبيرة للفريقين، حيث يسعى الأهلي لتحقيق الفوز والحفاظ على صدارة الترتيب، والاقتراب بشكل أكبر من حصد اللقب، فيما يسعى الاتحاد السكندري لتحقيق الفوز وتحقيق مفاجأة أمام المارد الأحمر، وتحسين ترتيبه في جدول الترتيب.

يتطلب هذا اللقاء الكثير من الاستعدادات والتحضيرات من الفريقين. وبالنسبة للفريق الأهلاوي، فقد أجرى المدير الفني بيتسو موسيماني بعض التغييرات في التشكيلة الأساسية، حيث يتوقع أن يبدأ الفريق بالتشكيلة الأساسية التالية: محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وياسر مرعي وأليو ديانج في الدفاع، وأمير السولية وعمرو السولية وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة في الوسط، وجونيور أجايي ووليد أزارو في الهجوم.

من جهته، يسعى فريق الاتحاد السكندري لتحقيق الفوز في هذه المباراة، ولكن يواجه صعوبة كبيرة في ظل تفوق الأهلي في الأداء والنتائج. وتعتمد تشكيلة الفريق السكندري على العديد من اللاعبين المميزين، من بينهم عمرو مرعي ومصطفى فتحي ومحمد فتحي ومحمد شريف وأحمد شديد.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد | من هنـــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد | من هنـــــا

مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري

يمكن متابعة المباراة عبر بث مباشر موقع "بوابة الفجر"، وتقام المباراة في استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، وذلك في تمام الساعة 19:00 بتوقيت القاهرة و19:00 بتوقيت مكة المكرمة و16:00 بتوقيت جرينتش.

يأتي هذا اللقاء في وقت حاسم للفريقين، ويتطلب منهما الكثير من الجهد والتركيز والإصرار على تحقيق الفوز. وبالنظر إلى تاريخ ومنافسات الفريقين، فإن الأهلي يعتبر من الفرق القوية والمتميزة في تاريخ كرة القدم المصرية والعربية، ويتمتع بلاعبين مميزين وتشكيلة قوية، أما الاتحاد السكندري، فهو فريق قوي ويعتمد على الإرادة والعزيمة والمثابرة، وقد حقق الفريق نتائج جيدة في المواسم السابقة.

يترقب جمهور الكرة المصرية والعربية هذا اللقاء بشغف وحماس، ويتوقعون مباراة مثيرة وممتعة بين الفريقين. وبالتأكيد، سيكون الحظ مع الفريق الذي يظهر الأداء الأفضل ويتمكن من تحويل فرصه إلى أهداف، وسيكون الفوز نتيجة للفريق الأقوى والأفضل في الملعب في ذلك اليوم.