بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري.. يلا شوت

بث مباشر | كورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري.. يلا شوت ، يتربع الأهلى على عرش صدارة أندية الدوري برصيد 72 نقطة، ومازالت لديه 4 مباريات مؤجلة، بعدما خاض 28 مباراة حقق الفوز فى 22 مباراة، وتعادل فى 6 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ52هدفا ، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً حيث اهتزت شباكه بـ7 أهداف فقط.

بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري.. يلا شوت، ساعات قليلة واحدة من المحطات الهامة في رحلة استعادة لقب الدوري تفصل النادي الأهلي، حيث يستعد المارد الأحمر لمواجهة فريق الاتحاد السكندري، زعيم الثغر، في الدوري الممتاز. هذه هي المباراة التي سنتحدث عنها في الجمل التالية.

س: متى وأين ستكون مباراة الأهلي والاتحاد السكندري؟

ج: ستقام مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في السابعة مساءً غدًا، وذلك يوم السبت، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري، وستقام المباراة في استاد برج العرب بالإسكندرية.

س: ماذا عن استعدادات الأهلي لهذه المباراة؟

ج: يستمر الأهلي في الإسكندرية بعد مباراة الأسماعيلي التي أقيمت مساء أمس، الأربعاء، في استاد برج العرب وسيخوض المارد الأحمر تدريبه الأخير اليوم في الإسكندرية استعدادًا للقاء الغد المرتقب. فضّل المدير الفني للأهلي، مارسيل كولر، أن يبقى الفريق في معسكر مغلق بالإسكندرية لمنع التعب، خاصة وأن الفارق بين مبارتي الأسماعيلي والاتحاد ضيق.

س: ما هو ترتيب الأهلي في جدول الدوري؟

ج: يحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 72 نقطة جمعها من 28 مباراة، حيث تعادل في 6 وفاز في 22 ولم يتعرض للخسارة، وسجل 52 هدفًا واستقبل 7 أهداف.

س: متى يحسم الأهلي لقب الدوري؟ ج: يحتاج الأهلي فقط إلى 5 نقاط لحسم لقب الدوري، دون أخذ نتائج المنافسين الآخرين في الاعتبار.

س: ماذا قال مارسيل كولر عن آخر مباريات الفريق في الدوري؟

ج: فاز الأهلي على الأسماعيلي في المباراة الأخيرة بالدوري، وتحدث كولر عن هذه المباراة قائلًا إنها لم تكن سهلة كما توقع، ولكن الأهلي نجح في حسمها وتحقيق الفوز ليحصد الفريق ثلاث نقاط ثمينة في مشواره بالدوري.

وقد صرح كولر قائلًا: "تحدثت إلى اللاعبين في فترة استراحة المباراة لزيادة الضغط والحماس والتأثير على المرمى المنافس للإسماعيلي. ولكن في نهاية المباراة، واجهنا اندفاعًا زائدًا على المرمى، وهذا هو ما سأتحدث عنه مع اللاعبين بعد المباراة".

واستكمل حديثه بشأن رحيل حمدي فتحي قائلًا: "حمدي لاعبٌ مهم ولديه دور معنا طوال الموسم، ولكنني أرفض مقارنته بأي لاعب آخر، فالجميع سواسية، ونحن لا نقارن لاعبًا بلاعبٍ آخر، وأنا أتعامل مع كل لاعب على أنه حالة منفردة، والجميع لديهم دور مع الفريق".

وصرح المدير الفني قائلًا: "من المهم للفرق الكبيرة التي تشارك في عدة بطولات تدوير المشاركات بين اللاعبين، لذلك يجب أن نجهز عددًا أكبر من اللاعبين للإعتماد عليهم وتجنب الإرهاق".

وأضاف: "بعد انتهاء بطولة دوري أبطال إفريقيا، تغيرت الدوافع، لكنني تمكنت من تنشيط عدد كبير من اللاعبين لكي يكونوا جاهزين لأقصى حد ممكن. كما أن لدي فريقًا آخر جاهز للمشاركة في أي وقت. بالتأكيد، إذا استمر اللاعبون في المشاركة بنفس المجموعة طوال الوقت، فسيعانون من الإرهاق."

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد | من هنـــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد | من هنـــــا

وأخيرًا قال: "نحن نعمل على تفادي إضاعة الفرصة، ولكن لا يوجد فريق في العالم يسجل كل الفرص التي تأتي له." ثم أضاف: "نحن الفريق الأول في الدوري ونتصدر جدول التهديف، ولكن نحن نعمل بقدر الإمكان لتجنب إهدار الفرص ونرغب في أن يكون اللاعبون أكثر هدوءًا وشراسة تجاه المرمى طوال الوقت، وأنا سأكون سعيدًا كمدرب عندما تكتمل حالة التركيز على المرمى لإنهاء الهجمات."