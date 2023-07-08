مشاهدة مباراة الزمالك وفيوتشر بث مباشر يلا شوت اليوم 2023-07-08 في الدوري المصري

مشاهدة مباراة الزمالك وفيوتشر بث مباشر يلا شوت اليوم 2023-07-08 في الدوري المصري، تمكن نادي الزمالك من تحويل مباراته ضد المقاولون العرب إلى سلسلة من الأهداف، حيث فاز بنتيجة (6-1) في استاد القاهرة، ضمن ربع نهائي كأس مصر. سجل أهداف الزمالك في هذه المباراة أحمد زيزو بتسجيل هدفين وسيف الجزيري بتسجيل ثلاثة أهداف، وسجل محمود شيكابالا هدفًا. أما هدف المقاولون الوحيد فقد سجله فادي فريد. وبهذا الفوز، يلتقي الزمالك في نصف نهائي كأس مصر 2022-2023 مع فريق بيراميدز.

يسعى الزمالك لتحقيق الفوز على فيوتشر في مباراة الدوري بعدما حقق الفوز على غزل المحلة بنتيجة 2-0 في آخر مباراة له في المسابقة.

يهتم الخواجة الكولومبي بمشاهدة مباريات الزمالك الأخيرة مرة أخرى لكي يستطيع أن يتعرف على النقاط السلبية والإيجابية التي ظهرت خلال الـ90 دقيقة ويعالجها ويحسن بعض الجوانب التي يرى أنها لا تزال بحاجة للتطوير في المرحلة المقبلة.

مواعيد مباريات الزمالك فى الدوري

ستواجه نادي الزمالك ثلاث مباريات في بطولة الدوري الممتاز، حيث سيلتقي مع فيوتشر يوم السبت 8 يوليو في استاد السلام، ضمن الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري.

يواجه نادي الزمالك فريق الأهلي في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية والثلاثين يوم الخميس 13 يوليو في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، وذلك على ملعب استاد القاهرة الدولي.

في المباراة الرابعة والثلاثين والأخيرة، سيلتقي الزمالك فريق فاركو في يوم الأحد 16 يوليو في تمام الساعة 9:30 مساءً في استاد القاهرة الدولي.

بعد ذلك، سيشارك الزمالك في مبارتين ضمن بطولة العرب. المباراة الأولى ستكون في مرحلة المجموعات أمام الاتحاد المنستيري التونسي يوم 28 يوليو، وبعدها سيواجه الزمالك فريق الشباب السعودي في المرحلة الثانية من دور المجموعات يوم 31 يوليو.

يقوم المدير الفني للزمالك، خوان كارلوس أوسوريو، الكولومبي بدراسة إعطاء الفرصة للاحتياطيين وبعض اللاعبين الشباب حتى نهاية الموسم الحالي في الدوري الممتاز.

تقرر خوض أوسوريو تجربة البدلاء والناشئين لتقييمهم بشكل نهائي قبل أن يتخذ قرارًا بشأن مصيرهم مع الفريق، وذلك بعد خسارة الزمالك لبطولة الدوري والمقعد المؤهل لدوري أبطال إفريقيا في الموسم المقبل.

موعد مباراة الزمالك وفيوتشر بالدوري

يلتقي الزمالك مع فيوتشر غدًا السبت على استاد السلام في الساعة التاسعة مساءً، في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري المصري.

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رابط مشاهدة مباراة الزمالك وفيوتشر | اضغط هنــــا

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر

تقوم قناة أون تايم سبورتس بنقل مباراة الزمالك وفيوتشر في الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلي يضم مجموعة من نجوم كرة القدم المصرية.