بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وفيوتشر يلا شوت في الدوري المصري اليوم السبت 8-7-2023

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وفيوتشر يلا شوت في الدوري المصري اليوم السبت 8-7-2023، ويستعد الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك للمشاركة في مباراة فيوتشر التي ستقام السبت، ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وفيوتشر بالدوري

في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين للدوري المصري، سيلتقي الزمالك مع فيوتشر على استاد السلام في تمام التاسعة مساءً غدًا السبت.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر

سوف تقوم قناة أون تايم سبورتس بنقل مباراة بين الزمالك وفيوتشر في الدوري المصري، وستكون هناك استوديو تحليلي يضم مجموعة من نجوم كرة القدم المصرية.

وستجمع المباراة بين فريق الزمالك وفريق الأهلي في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية والثلاثين يوم الخميس 13 يوليو في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

في المباراة الأخيرة للجولة الـ34، سيستقبل الزمالك فريق فاركو يوم الأحد 16 يوليو في تمام الساعة 9:30 مساءً في استاد القاهرة الدولي.

بعد ذلك، سيخوض نادي الزمالك مباراتين في بطولة العرب، حيث سيواجه الاتحاد المنستيري التونسي في الجولة الأولى من دور المجموعات في 28 يوليو، وبعدها سيلتقي مع فريق الشباب السعودي في الجولة الثانية من دور المجموعات في 31 يوليو.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فيوتشر ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز. تقام المباراة يوم غد السبت في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد السلام.

مشاهدة مباراة الزمالك وفيوتشر بالدوري

سينقل اللقاء على قناة "أون تايم سبورتس"، وسيتم إجراء تحليل شامل للمباراة في الاستوديو التحليلي الخاص بالقناة، الذي يضم نجوم وخبراء كرة القدم المصرية.

ويأمل الزمالك في تحقيق الفوز في هذه المباراة بعد تعادله في مباراتيه الأخيرتين أمام طلائع الجيش وبيراميدز، وذلك لمواصلة مطاردة الأهلي على صدارة جدول المسابقة.

وبعد مباراة فيوتشر، يلتقي الزمالك مع الأهلي في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين، يوم الخميس 13 يوليو، على استاد القاهرة الدولي.

وفي الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من الدوري، يستضيف الزمالك فريق فاركو يوم الأحد 16 يوليو على استاد القاهرة الدولي.

وبعد ذلك، يخوض الزمالك مباراتين في بطولة الأندية العربية، حيث يلتقي في الجولة الأولى من دور المجموعات مع الاتحاد المنستيري التونسي يوم 28 يوليو، ثم يلتقي مع الشباب السعودي في الجولة الثانية يوم 31 يوليو.

رابط مشاهدة مباراة الزمالك وفيوتشر | اضغط هنــــا

رابط مشاهدة مباراة الزمالك وفيوتشر | اضغط هنــــا

يسعى الزمالك لتحقيق الانتصارات في هذه المباريات، وخاصة في مباراتي الأهلي وفاركو التي ستحدد مصيره في المنافسة على اللقب، كما يطمح في تقديم أداء قوي في البطولة العربية والتأهل إلى دور الـ16.