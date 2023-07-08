بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري (يلا شوت)

بث مباشر.. كورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري (يلا شوت)، يحتل الاتحاد السكندري المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة بعدما خاض 31 مباراة حقق الفوز في 12 لقاء وتعادل في 6 مواجهات وخسر 13 مرة وسجل لاعبيه 35 هدف وتلقت شباكه 37 هدف.

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري (يلا شوت) ، يتابع الملايين من مشجعي النادي الأهلي بـ اهتمام مباراة اليوم، حيث يسعى الأهلي للتتويج بدرع بطولة الدوري العام في هذا الموسم، وسوف يواجه الأهلي فريق الاتحاد السكندري هذه الليلة في المباراة المؤجلة من الأسبوع الحادي والعشرين لبطولة الدوري العام.

موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد في الدوري العام

سيكون موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري الليلة في الدوري العام عند الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة- مصر، والساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة- السعودية

ملعب مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري الليلة في الدوري

سيتم لعب مباراة الأهلي ضد الاتحاد الليلة في المباراة المؤجلة من الأسبوع الحادي والعشرين لبطولة الدوري العام في ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، وسيتم لقاء الأهلي مع الاتحاد في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة- مصر.

حكم مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري العام

سيتولى الحكم محمد معروف إدارة مباراة الأهلي أمام الاتحاد السكندري في المباراة المؤجلة من الأسبوع الحادي والعشرين من بطولة الدوري العام، وفقًا لإعلانها من قبل لجنة الحكام الرئيسية.

وسيلتقي الأهلي والاتحاد السكندري الليلة عند الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة- مصر والساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة- السعودية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد | من هنـــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد | من هنـــــا

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري الليلة في الدوري العام

ستكون القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري الليلة في بطولة الدوري العام هي قناة أون تايم سبورتس التي تمتلك الحقوق الحصرية لبث مباريات بطولة الدوري العام

وسيلتقي الأهلي والاتحاد السكندري على أرض ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية عند الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ترتيب الأهلي والاتحاد السكندري في جدول الدوري

يحتل فريق الأهلي المركز الأول في ترتيب الدوري العام برصيد 72 نقطة جمعها من اللعب في 28 مباراة، فيما يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز السابع في ترتيب الدوري العام برصيد 42 نقطة جمعها من اللعب في 31 مباراة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد | من هنـــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد | من هنـــــا

مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري الليلة في الدوري العام

يستعد فريق الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري في مباراة مؤجلة من الجولة 21 لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وذلك في استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية. يسعى الأهلي لتحقيق الفوز في هذه المباراة وإضافة ثلاث نقاط إلى رصيده في الدوري، حيث يفصله الآن خمس نقاط فقط عن التتويج الرسمي باللقب.

يواجه الأهلي غيابات عديدة في هذه المباراة، بما في ذلك أكرم توفيق وكريم فؤاد ومحمود متولي وعمرو

السولية للإصابة، وأيمن أشرف وشادي حسين لأسباب فنية، وحمدي فتحي وبرونو سافيو للرحيل عن النادي، ومحمد أشرف وأحمد نبيل كوكا وحمزة علاء للتواجد مع المنتخب الأولمبي في كأس إفريقيا. ومع ذلك، يتمتع الفريق بتشكيلة قوية ولاعبين مميزين يمكنهم تحقيق الفوز في هذه المباراة.

تتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 72 نقطة، ولديه ما يزال أربع مباريات مؤجلة، فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز الثامن برصيد 42 نقطة. يعتبر الأهلي من الفرق القوية والمتميزة في تاريخ كرة القدم المصرية والعربية، ويتمتع بلاعبين مميزين وتشكيلة قوية، فيما يعتمد الاتحاد السكندري على الإرادة والعزيمة والمثابرة.

يترقب جمهور الكرة المصرية والعربية هذه المباراة بشغف وحماس، ويتوقعون مباراة مثيرة وممتعة بين الفريقين، ويتمنون أن يتمكن الفريق الأقوى والأفضل في الملعب من تحقيق الفوز وإضافة ثلاث نقاط إلى رصيده في الدوري.