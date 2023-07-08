تونس.. استقالة جماعية لـ278 مدير مدرسة في ولاية نابل

أعلن 278 مدير مدرسة في ولاية نابل التونسية، عن تقدمهم باستقالة جماعية، اليوم السبت، وذلك بعدما تقرر الدخول في اعتصام مفتوح بدءًا من يوم الاثنين المقبل.

ونقلت قناة "نسمة" التونسية، عن سهول الصويعي، عضو الفرع الجهوي للتعليم الأساسي في نابل، أن اجتماعا عُقِد صباح اليوم في مقر الاتحاد الجهوي للشغل في نابل، لقطاع التعليم الأساسي، قرر الدخول في اعتصام مفتوح، بدءًا من يوم الاثنين المقبل، في المندوبيات الجهوية.

ويأتي الاعتصام احتجاجا على تعاطي وزارة التربية مع أزمة التعليم الأساسي، كما قدم 278 مدير مدرسة استقالاتهم، تعبيرا عن احتجاجهم.

وأضافت الصويعي في تصريح إذاعي، أن الجامعة العامة للتعليم الأساسي ستعقد هيئة إدارية قطاعية، في 14 يوليو، لدراسة الأوضاع واتخاذ القرار اللازم.

يذكر أن وزارة التربية أصدرت أمرا يقضي بإعفاء كل مدير مدرسة لم يتمكن من تخفيض الأعداد، بسبب قرار الحجب الذي نفذه المعلمون، وقد تم إعفاء 150 مدير مدرسة، معظمهم من النقابيين، ما أدى إلى تقديم استقالات جماعية في مختلف الولايات، احتجاجا وتضامنا بين المدرسين وزملائهم.