بث مباشر مباراة الأهلي يلا شوت: مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بث مباشر اليوم يلا شوت

مشاهدة مباراة الاهلي اليوم بث مباشر يلا شوت | الآن بث مباشر الأهلي والاتحاد السكندري كورة لايف ، يستعد تحت قيادة السويسري المخضرم مارسيل كولر، لخوض مواجهة صعبة ومرتقبة ضد نظيره فريق الاتحاد السكندري، وذلك ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم 2022/2023، والتي تقام على أرضية ستاد «برج العرب» بالإسكندرية.

بث مباشر مباراة الأهلي يلا شوت: مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بث مباشر اليوم يلا شوت، ترغب جماهير الأهلي الحمراء في معرفة تاريخ المباراة المقبلة للأهلي مع الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز لعام 2022/2023، وذلك لأن الأهلي يقترب من حسم لقب بطولة الدوري الممتاز بعد أن وصل إلى 72 نقطة بعد فوزه البارحة على الإسماعيلي بنتيجة نظيفة.

ويحتاج النادي الأهلي فقط إلى 5 نقاط للفوز ببطولة الدوري المصري الممتاز في موسم 2022/2023، من بين 6 مباريات متبقية له في البطولة الرئيسية المحلية بين الأندية المصرية. بالمقابل، قدم نادي الاتحاد السكندري أداءً سئًا في آخر 5 مباريات في الدوري، حيث تعادل في مباراتين وخسر 3، لذا يتوق إبن البلد للفوز في مباراته أمام الأهلي.

حرصًا منا في بوابة الفجر على أن نقدم لكم آخر أخبار كرة القدم ومواعيد المباريات، سنقوم الآن بتزويدكم بتفاصيل مباراة الأهلي القادمة أمام الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز لموسم 2022/2023، سنقوم أيضًا بتزويدكم بترددات القنوات التي ستقوم بنقل المباراة، وكذلك التشكيلة المتوقعة لكل فريق، وموقعهما في الترتيب الحالي للدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز 2022/2023

في مباراة الدوري الممتاز لعام 2022/2023، سيواجه فريق النادي الأهلي ضيفًا غريمه الاتحاد السكندري في ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية يوم السبت المقبل، الموافق لـ 8 يوليو الحالي، المباراة تعتبر مؤجلة من الجولة 21 في بطولة الدوري المصري الممتاز 2022/2023.

وستنطلق مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، السعودية، قطر، سوريا، العراق، البحرين، الأردن، اليمن، والساعة 6:00 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان، والساعة 5:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، المغرب، والساعة 8:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري

تنقل قنوات أون تايم سبورت مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري بشكل حصري، وتقدم أيضًا بطولات الأندية المحلية على قنواتها أون تايم 1 و2. لذا، سأقدم لكم تردد قناة أون تايم سبورت 1 التي تنقل المباراة.

تردد قناة أون تايم سبورت 1 قمر صناعي: نايل سات التردد: 11861 الاستقطاب: رأسي V معدل الرمز: 27500 تصحيح الخطأ: 5\6

تشكيل الأهلي أمام الاتحاد السكندري

نقدم لكم في السطور التالية تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز 2023.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة.

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - أفشة - بيرسي تاو -أحمد عبد القادر.

الهجوم: محمد شريف.

تشكيل الاتحاد السكندري أمام الأهلي

إليكم تشكيل الاتحاد السكندري المتوقع لمواجهة الأهلي في الدوري الممتاز 2023.

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: مصطفى إبراهيم - خالد صبحي - صبري رحيل - عمار حمدي.

خط الوسط: خالد الغندور - محمود عبدالعزيز - إسلام عبد النعيم - محمد محمود - ناصر ناصر.

الهجوم: أحمد حمدين.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد | من هنـــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد | من هنـــــا

ترتيب الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري الممتاز 2023

يحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2022/2023 برصيد 72 نقطة، حيث لم يتلقى المارد الأحمر أي هزيمة في الدوري حتى الآن من 28 جولة خاضهم، بينما يأتي الاتحاد السكندري في المركز 8 برصيد 42 نقطة، وفيما يلي نستعرض معكم تفاصيل ترتيب الفريقين بالأرقام.