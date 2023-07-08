مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد بث مباشر يلا شوت الآن في الدوري العام

مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد بث مباشر يلا شوت الآن في الدوري العام: بث مباشر يلا شوت الآن مباراة الأهلي والاتحاد، يتجه فريق الاتحاد السكندري للاستعداد لمباراة مؤجلة من الجولة الحادية والعشرين في الدوري الممتاز أمام النادي الأهلي، والتي ستقام بعد غد يوم السبت.

الاتحاد السكندري يتطلع لمباغتة الأهلي

ويستعد الاتحاد السكندري، الذي يحتل المركز الثامن حاليًا، لمباراته المقبلة أمام الأهلي، بهدف تحقيق مفاجأة والحصول على النقاط الثلاث في هذه المباراة، ليرفع بذلك رصيده إلى 45 نقطة.

تطمح فريق الاتحاد السكندري للفوز الأول أمام الأهلي في المباراة التي ستقام بين الفريقين، وذلك بعد خمس مواسم من الاجتماعات الماضية. فالفريق السكندري لم يتمكن من تحقيق أي فوز على الفريق الأحمر منذ مواجهتهما في أكتوبر 2018.

فاز الاتحاد السكندري على الأهلي في اللقاء الذي جمع الفريقين في الدور الأول من الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، وانتهت المباراة بنتيجة 4-3.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد

تجري المباراة بين فريق الأهلي وفريق الاتحاد السكندري، في تمام السابعة مساءً بعد غدٍ السبت، على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، وهي مباراة مؤجلة من الجولة الحادية والعشرين.

وقد قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، أن يبقى الفريق في مدينة الإسكندرية بعد دخول الفريق الأول لكرة القدم في نادي الأهلي معسكرًا مغلقًا بها. وذلك استعدادًا لمواجهة فريق الاتحاد السكندري. كما قرر استدعاء جميع اللاعبين المتاحين للمشاركة في المعسكر.

نجح الأهلي في تحقيق الفوز على فريق الإسماعيلي دون تلقي أي هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب. وبهذا الانتصار، استمر الأهلي في تصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد أن حقق النقطة رقم 72.

يدخل الاتحاد السكندري المباراة بعد فوزه على فريق المقاولون العرب في الجولة الماضية، ويسعى لإحداث مفاجأة وحصد نقاط المباراة الثلاث لرفع رصيده إلى 45 نقطة، والتقدم في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد بث مباشر يلا شوت الآن في الدوري العام

ويتطلع الفريق السكندري لتحقيق أول انتصار له على النادي الأهلي منذ 5 مواسم، حيث لم يحقق أي انتصار على المارد الأحمر، منذ مواجهة أكتوبر 2018. وحقق الفريق السكندري الفوز على الأهلي في المواجهة التي جمعت بين الفريقين في الدور الأول من موسم 2018-2019، والتي انتهت بنتيجة 4-3.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد | من هنـــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد | من هنـــــا

من جانبه، يستعد النادي الأهلي للمباراة بعد فوزه على فريق الإسماعيلي بهدف دون رد في المباراة الأخيرة، والتي أقيمت على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب. وبهذا الفوز، واصل الأهلي تصدره لجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز بعد الوصول إلى النقطة رقم 72.

يدخل الأهلي المباراة بتشكيلة قوية وأفضلية للفوز، خاصةً بعد عودة عدد من اللاعبين الأساسيين إلى التشكيلة الأساسية، ومن المتوقع أن يلعب الفريق بتكتيك هجومي قوي.

على الجانب الآخر، يسعى الاتحاد السكندري لتحقيق الفوز بالاعتماد على قوة دفاعه، وسرعة لاعبيه في الهجوم السريع، ومن المؤكد أنه سيحاول الاستفادة من أخطاء الأهلي في الأداء الأخير.

يترقب جمهور الكرة المصرية هذه المباراة بفارغ الصبر، حيث يتنافس الفريقان على المنافسة على لقب بطولة الدوري المصري الممتاز، ومن المتوقع أن تشهد المباراة معركة قوية بين الفريقين.