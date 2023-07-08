رابط مشاهدة ماتش الأهلي والإتحاد السكندري يلا شوت في الدوري المصري

بث مباشر مباراة الأهلي والإتحاد السكندري يلا شوت.. رابط مشاهدة ماتش الأهلي والإتحاد السكندري يلا شوت في الدوري المصري، يترقب عشاق كرة القدم بفارغ الصبر الساعة السابعة مساءً هذا اليوم السبت لمتابعة المباراة الهامة التي ستجمع بين النادي الأهلي والاتحاد السكندري في استاد برج العرب بالإسكندرية. يتعلق اللقاء بمباراة مؤجلة من الجولة الحادية والعشرين في بطولة الدوري المصري. ونقدم فيما يلي أبرز المعلومات حول هذه المباراة.

ترتيب الأهلى فى جدول الدورى

الأهلى هو الفريق الأول في صدارة دوري الأندية بـ 72 نقطة، ولديه لازال 4 مباريات مؤجلة بعد أن لعب 28 مباراة. فاز في 22 مباراة، وتعادل في 6 مباريات ولم يخسر أيًا. ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بتحقيق 52 هدفًا. أيضًا يُعتبر الأهلى هو الأفضل في الدفاع حيث تلقت شباكه فقط 7 أهداف.

ترتيب النادي الإتحاد السكندري في جدول الدوري

يحتل الاتحاد السكندري المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري بحصوله على 42 نقطة بعد خوضه 31 مباراة، حيث فاز في 12 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر 13 مباراة. كما سجل لاعبو الفريق 35 هدفًا، وتلقت شباكه 37 هدفًا.

آخر ظهور للأهلى فى الدوري

تمكن النادي الأهلي من تحقيق الفوز على النادي الإسماعيلي بواحدة دون رد في آخر مباراة في الدوري.

آخر ظهور للاتحاد فى الدوري

في المباراة الأخيرة في الدوري، تعادل زعيم الثغر مع حرس الحدود بواقع هدفين لكل فريق.

أرقام كولر مع الاهلى

لعب فريق الأهلي تحت قيادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر 51 مباراة، وحقق الفوز في 38 منها، وتعادل في 9 مباريات، وتلقى 4 هزائم، وسجل لاعبوه 93 هدفًا واستقبلوا 28 هدفًا في مرماهم. خرج الفريق من المباريات دون تلقي أهداف في 34 مباراة، وحقق الفوز بكأس السوبر مرتين، وفاز بكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا كل منهما مرة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد | من هنـــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد | من هنـــــا

فريق الأهلي يتفوق على نادي الاتحاد في قيمته التسويقية

القيمة التجارية لفريق الأهلي تبلغ ٢٩.٥٥ مليون يورو، بينما تبلغ قيمة نادي الاتحاد السكندري ٦.٨٠ مليون يورو.

مواعيد مباريات الاهلى المقبلة

يحتاج الأهلي إلى تحقيق النقطة 77 في جدول مسابقة الدوري، ليتمكن من تأمين لقب الدوري قبل نهاية المنافسة، لأن بيراميدز، أقرب منافسيه، سيصل إلى النقطة 76 إذا فاز في جميع المباريات المتبقية من المسابقة.

سوف يقام لقاء بين فريقي الأهلي والاتحاد السكندري يوم السبت المقبل الموافق 8 يوليو.

تاريخ مواجهات الأهلى والاتحاد السكندري

120 مباراة جمعت الفريقين فى مسابقة الدوري، حقق الأهلى 80 فوزًا وسجل 206 أهداف مقابل 16 انتصارًا و70 هدفًا للاتحاد، و24 تعادلا آخرها دون أهداف فى الجولة 27 الموسم قبل الماضي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد | من هنـــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد | من هنـــــا

حسام حسن هداف مواجهات الأهلى والاتحاد السكندري

يتربّع حسام حسن على عرش هدافى مواجهات الفريقين برصيد 12 هدفًا، سجل جميعها بالقميص الأحمر فى شباك الاتحاد، ثم عماد متعب برصيد 5 أهداف، بينما هداف الاتحاد هو محمد دياب العطار "الديبة" برصيد 8 أهداف.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والاتحاد السكندري

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والاتحاد السكندري فى الدوري المصري الممتاز فى وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.