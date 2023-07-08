بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري (يلا شوت) اليوم في الدوري المصري

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري (يلا شوت) اليوم في الدوري المصري ، وتستعد تحت قيادة المدرب السويسري ذو الخبرة مارسيل كولر، لمواجهة صعبة متوقعة ضد فريق الاتحاد السكندري، ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم (2022/2023)، والتي ستُقام على أرض ملعب "برج العرب" في الإسكندرية.

بعد مباراة الاتحاد السكندري المرتقبة، سيتوجه النادي الأهلي إلى استاد القاهرة الدولي يوم الخميس المقبل، الذي يصادف الثالث عشر من شهر يوليو الحالي، حيث سيلتقي بغريمه التقليدي نادي الزمالك. تعتبر هذه المباراة القمة التي يتطلع المارد الأحمر إلى الفوز بها للتتويج رسميًا بلقب الدوري المصري، في حالة الفوز في المباراة القادمة ضد نادي الاتحاد.

يرغب الفريق الأحمر في الفوز بلقب الدوري المصري الممتاز وهنا يبقى له فقط 5 نقاط لتحقيق ذلك. تم الفوز باللقب من قِبَل فريق الزمالك في الموسمين الماضيين، وهو ما تسبب في عدم وجوده في خزائن الفريق.

7 غيابات تهدد الأهلي أمام الزمالك

وتنص لائحة مسابقة الدوري المصري الممتاز، على أن اللاعب الذي يحصل على 3 بطاقات صفراء يتم إيقافه للمباراة التالية، وهو ما يهدد 7 لاعبين من النادي الأهلي خلال مباراة الاتحاد السكندري، بإمكانية غيابهم عن لقاء القمة حالة حصدهم بطاقة صفراء.

ويأتي على رأس المهددين بالغياب عن القمة من النادي الأهلي محمد عبد المنعم، مدافع المارد الأحمر الذي يقدم مستويات مميزة مع الفريق، والذي نال 5 بطاقات صفراء وتم إيقافه بعد بطاقة صفراء أمام فيوتشر، والتي كانت الثالثة له في الموسم ليبدأ البطاقات الصفراء من جديد وينال بطاقة صفراء أمام سموحة ثم فيوتشر في اللقاء قبل الماضي.

ويوجد 6 لاعبين بالنادي الأهلي، لديهم بطاقتين صفراوين وهم: محمد الشناوي وأليو ديانج ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمود عبد المنعم كهربا بالإضافة إلى مروان عطية.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري الممتاز

ويواجه النادي الأهلي عقب الفوز على الإسماعيلي في الجولة الماضية، نظيره فريق الاتحاد السكندري غدًا السبت الموافق 8 من شهر يوليو الجاري، وذلك ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم 2022/2023، والتي تقام على أرضية ستاد «برج العرب» بالإسكندرية.

وتنطلق مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم 2022/2023، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، على أرضية ستاد «برج العرب» بالإسكندرية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد | من هنـــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد | من هنـــــا

بث مباشر مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من بطولة الدوري الممتاز، حيث تنطلق المباراة في السابعة من اليوم السبت، حيث يستضيف زعيم الثغر نظيره المارد الأحمر، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

ويدخل الأهلي والاتحاد السكندري بهدف تحقيق الثلاث نقاط، حيث يطمح الأحمر في تحقيق لقب الدوري الغائب عن خزائنه في الموسمين الماضيين، بينما يطمح سيد البلد في تحقيق نتيجة إيجابية للتقدم ببعض المراكز في جدول الترتيب.

وتقدم بوابة الفجر، مشاهدة بث مباشر لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري، بعدما تزايد البحث عنها من متابعيها خلال الدقائق الأخيرة وقبل انطلاق المباراة.

بث مباشر مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في السطر التالي ويتوفر فور انظلاق صافرة الحكم:-

وبدأ الأهلي مواجهة الاتحاد بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني- ياسر إبراهيم- محمد عبدالمنعم- على معلول.

خط الوسط: أليو ديانج- محمد فخري- أحمد القندوسي.

في الهجوم: حسين الشحات- بيرسي تاو- محمود كهربا.

بينما بدأ الاتحاد السكندري بتشكيل مكون من:

الحارس: المهدي سليمان.

الدفاع: مصطفى إبراهيم- خالد صبحي – محمد صالح – صبري رحيل.

الوسط: ساليفو مورو – محمد فارس – محمد محمود – خالد الغندور – عمار حمدي.

الهجوم: إسلام عبدالنعيم.

وفي سياق قريب، يحتل الاتحاد المركز الثامن برصيد 42 نقطة، بينما يتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 72 نقطة وبفارق 5 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني مع خوضه ثلاث مباريات أقل.