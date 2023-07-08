أهداف مباراة الزمالك وفيوتشر في الدوري.. شاهد هدف زيزو الأسطوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فوزًا دراماتيكيًا على فيوتشر، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك بعدما كان متأخرًا بهدفين مقابل لا شىء، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين في الدوري المصري.

بدأت أحداث اللقاء سريعة، حيث نجح ناصر ماهر في إحراز هدف التقدم لصالح فيوتشر، في الدقيقة 4 من أحداث الشوط الأول، بعد تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس محمد صبحي ولكن مرت الكرة لداخل المرمى.



فيما شهدت الدقيقة 25 من أحداث المباراة، إحراز الهدف الثاني لفيوتشر، عن طريق اللاعب أحمد عاطف، بعد تمريرة بينية من جوزيف نجويم.



ونجح أحمد السيد زيزو في إحراز الهدف الأول للزمالك، في الدقيقة 48 من أحداث الشوط الأول في الوقت المحتسب بدل من الضائع، بعد تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.



فيما نجح ناصر منسي في إحراز هدف التعادل للأبيض، في الوقت القاتل من الدقائق الأخيرة من الوقت المحتسب بدل من الضائع لأحداث الشوط الأول، بعد إرسال زيزو الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية وحاول جنش تشتيت الكرة ولكن وصلت للاعب ناصر منسي الذي سدد الكرة مباشرة في الشباك.



كما تمكن أحمد سيد زيزو من إحراز الهدف الثالث للزمالك وهو هدف الفوز، في الدقيقة 54 من أحداث الشوط الثاني، بعد أن سدد زيزو الكرة مباشرة من الركلة الثابتة لتمر أقصى الزاوية اليمنى داخل الشباك.



ترتيب الزمالك في الدوري المصري الممتاز

وبهذا الفوز رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رصيده إلى النقطة 59 محتلا المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري الممتاز، قبل المواجهة المرتقبة المقبلة أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي.