مشاهدة مباراة مصر والمغرب بث مباشر اليوم يلا شوت

بث مباشر مباراة مصر يلا شوت: الآن مشاهدة مباراة مصر والمغرب بث مباشر اليوم يلا شوت ، ويبحث عشاق الكرة المصرية مساء اليوم السبت عن موعد مباراة منتخب مصر ضد المغرب في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية الأوليمبية وكذلك عن القنوات الناقلة للمباراة بين مصر والمغرب وتشكيل منتخب مصر.

مشاهدة مباراة مصر والمغرب بث مباشر اليوم يلا شوت ، في تقريرها التالي، تستعرض بوابة الفجر تفاصيل المباراة بين منتخب مصر الأولمبي والمغرب في النهائي لبطولة أمم إفريقيا للشباب تحت سن الـ 23.

على الرغم من تأهل المنتخب المصري الأولمبي إلى نهائيات دورة باريس الأولمبية 2024 مع المغرب، إلا أن المباراة ستكون ذات أهمية خاصة، نظرًا لرغبة المنتخب المصري في الاحتفاظ بلقب بطولة أمم إفريقيا الذي حصل عليه الفراعنة في النسخة الأخيرة من البطولة.

تتناول جريدة بوابة الفجر تفاصيل مباراة المنتخب المصري الأولمبي ضد المنتخب المغربي في نهائي بطولة أمم إفريقيا. تتضمن التفاصيل تشكيلة المنتخب المصري المتوقعة وموعد المباراة بالإضافة إلى المعلق وحكم المباراة. وتقدم التقرير تفاصيل المباراة لحظة بلحظة.

موعد مباراة منتخب مصر الأوليمبي والمغرب في نهائي بطولة أمم إفريقيا

سيكون موعد مباراة مصر الأوليمبي والمغرب بنهائي أمم إفريقيا تحت 23 سنة، في الحادية عشرة مساء، بتوقيت القاهرة- مصر، وهو نفس توقيت مكة المكرمة- السعودية.

تشكيل مصر الأوليمبي المتوقع أمام المغرب نهائي أمم إفريقيا

من المتوقع أن يكون تشكيل المنتخب المصري الأولمبي المتوقع أمام المنتخب المغربي، هو نفس تشكيل المنتخب المصري الأولمبي في المباريات السابقة خلال البطولة، ومن المتوقع ألا يقوم المدير الفني ميكالي بأي تعديلات كبيرة على تشكيل المنتخب المصري الأولمبي، ومن المتوقع أن يكون تشكيل المنتخب المصري الأولمبي المتوقع أمام المنتخب المغربي كالتالي:

في حراسة المرمى: حمزة علاء

في خط الدفاع: حاتم سكر، محمد طارق، حسام عبدالمجيد، أحمد عيد

في خط الوسط: أحمد عاطف قطة، أحمد نبيل كوكا، محمود صابر، محمد شحاتة

في خط الهجوم: إبراهيم عادل، أسامة فيصل

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر والمغرب | اضغط هنــــا

القنوات الناقلة لمباراة مصر الأوليمبي والمغرب

من المقرر أن تكون القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر الأوليمبي ضد المغرب الليلة في نهائي أمم إفريقيا، هي قناة بي إن سبورتس، ومن المقرر أن تقام المباراة بين منتخب مصر الأوليمبي والمغرب الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت القاهرة- مصر.

معلق مباراة مصر الأوليمبي ضد منتخب المغرب

أعلنت إدارة قناة بي إن سبورتس أن عصام الشوالي سيكون معلق مباراة منتخب مصر والمغرب، في نهائي أمم إفريقيا تحت 23 سنة.

كيف تأهل منتخب مصر إلى نهائي بطولة أمم إفريقيا؟

تأهل منتخب مصر الأولمبي إلى المباراة النهائية لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، بعد أن احتل المركز الأول في مجموعته. في مباراته الأولى، تعادل منتخب مصر الأولمبي مع منتخب النيجر دون أهداف، ثم تغلب على منتخب مالي بهدف نظيف، واستمرت سلسلة الانتصارات بفوز منتخب مصر الأولمبي على الجابون بهدف نظيف. في المرحلة قبل النهائي، تغلب منتخب مصر الأولمبي على منتخب غينيا بهدف نظيف، ما جعله يتأهل إلى المباراة النهائية.