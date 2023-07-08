بث مباشر ( يلا شوت ) مشاهدة مباراة مصر والمغرب في نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما

كورة لايف بث مباشر ( يلا شوت ) مشاهدة مباراة مصر والمغرب في نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما ، ونجح منتخب مصر في تصدر مجموعته في الدور الأول برصيد 7 نقاط، بعد الفوز على منتخبي مالي والجابون والتعادل مع منتخب النيجر، وفي نصف النهائي تغلب على منتخب غينيا بهدف للاشيء.

بث مباشر ( يلا شوت ) مشاهدة مباراة مصر والمغرب في نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، تقدم بوابة أخبار اليوم خدمة بث مباشر للمباراة بين فريق المنتخب المصري الأولمبي وفريق المنتخب المغربي، والتي ستقام مساء اليوم السبت في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية للأشبال تحت 23 عاما والتي يتم تنظيمها حاليًا في المغرب.

◄موعد مباراة مصر والمغرب في نهائي أمم إفريقيا 2023

تُقام مباراة المغرب ومصر اليوم السبت، الموافق الثامن من يوليو الجاري، في الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مصر، على ملعب الأمير مولاي عبد الله، وتُذاع المباراة عبر قنوات بي ان سبورت.

تسعى منتخب مصر الأولمبي بإشراف المدرب البرازيلي ميكالي إلى تحقيق الفوز للفوز باللقب القاري. ستكون مصر هي الفريق الأول الذي يتوج بالبطولة مرتين على التوالي وتصبح أكثر المنتخبات نجاحًا في التتويج بها بفوزين.

تذكر أن منتخب مصر سابقًا قد حقق لقب البطولة بعدما استضاف نسخة عام 2019 وتوج بالفوز على ساحل العاج.

تم تحديد فرق الدول المؤهلة للألعاب الأولمبية وهم: مصر والمغرب في المباراة النهائية، ومالي في المركز الثالث بعد فوزها على غينيا، التي ستواجه فريقها المنافس من قارة آسيا.

◄نظام البطولة

وفقًا للقوانين المعتمدة في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت سن 23 عامًا، يتأهل أول وثاني فريق من كل مجموعة بعد انتهاء مرحلة المجموعات. في المرحلة قبل النهائي، يتنافس هؤلاء الفرق بنظام المقص لتحديد المتأهلين الثلاثة الأوائل المؤهلين مباشرة لأولمبياد باريس 2024. بينما يتقابل الفريق الرابع مع نظيره من القارة الآسيوية للتنافس على التأهل للمركز الرابع.

◄مشوار مصر في أمم إفريقيا 2023

فاز منتخب مصر بمجموع 7 نقاط في دور المجموعات بعد الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة واحدة، وسجل لاعبو المنتخب 3 أهداف متجمعة، ولم يشهدوا أي هزيمة في المباريات الثلاث.

وبدأت منتخب مصر مشواره في البطولة بالتعادل مع النيجر دون أهداف، قبل أن يحقق الفوز على مالي بهدف واحد في الجولة الثانية، وفي نهاية مرحلة المجموعات، تمكن المنتخب المصري من الفوز على الحابون بنتيجة 2-0. وفي مباراة نصف النهائي، تغلب منتخب مصر على غينيا دون استقبال أهداف.

حتى الآن، شارك منتخب مصر في 4 مباريات، حيث فاز في 3 منها وتعادل في المباراة الرابعة، وسجل 4 أهداف، دون أن تهتز شباكه حتى الآن.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر والمغرب | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر والمغرب | اضغط هنــــا

تمكن المنتخب الأولمبي من التأهل إلى الأولمبياد للمرة الثالثة عشرة والثانية على التوالي، بعد أن شارك في دورة الألعاب الأولمبية السابقة في طوكيو عام 2020. كما حقق الفريق التأهل للمرة الثانية في تاريخه والثانية على التوالي للمباراة النهائية في بطولة أمم إفريقيا.

قائمة المنتخب الأولمبي

تضم القائمة 23 لاعبًا هم، حمزة علاء، علي يحيى، محمد أحمد السيد، محمد أشرف، محمد مغربي، حسام عبد المجيد،حاتم سكر، محمد طارق، أحمد عيد، عمر فايد، محمد سمير، إبراهيم عادل، محمود صابر،عماد ميهوب، أحمد نبيل كوكا، مصطفى سعد، محمد شحاتة، محمود جهاد،علي زعزع، أحمد فوزي،أحمد عاطف، عبد الرحمن عاطف، أسامة فيصل.

في المقابل، تأهل منتخب مصر الأولمبي إلى النهائي بعد أن حل في صدارة مجموعته برصيد 7 نقاط، وفاز في نصف النهائي على منتخب غينيا بنتيجة 1-0.

موعد مباراة مصر والمغرب في نهائي كأس الأمم الإفريقيا تحت 23 سنة

ستقام مباراة المنتخبين مصر الأولمبي والمغربي في نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة في يوم السبت الموافق 8 يوليو 2023، وستُقام المباراة في ملعب مولاي الأمير عبد الله كما ذُكر سابقًا.

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سيتم بدء المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المغرب، والحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب في نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة

تحتفظ مجموعة قنوات beIN Sports بحقوق بث حصرية لكأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة 2023 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن المتوقع أن تخصص قناة beIN Sports HD 4 لنقل مباراة المنتخبين المصري والمغربي في النهائي.