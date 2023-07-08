ألحين بث مباشر مشاهدة مباراة مصر والمغرب يلا شوت بـدأت في نهائي كأس الأمم الأفريقية اليوم السبت 8-7-2023

بث مباشر مشاهدة مباراة مصر والمغرب يلا شوت في نهائي كأس الأمم الأفريقية اليوم السبت 8-7-2023

بث مباشر مشاهدة مباراة مصر والمغرب يلا شوت في نهائي كأس الأمم الأفريقية اليوم السبت 8-7-2023، متابعة حية لمشاهدة مباراة المغرب ومصر في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة لكرة القدم.

بث مباشر مشاهدة مباراة مصر والمغرب في نهائي أمم إفريقيا للشباب

سيتم نشر البث المباشر لمشاهدة مباراة مصر والمغرب فور انطلاقها

وتقام مباراة مصر والمغرب فى الحادية عشرة مساء غد السبت بتوقيت القاهرة حيث يرتدي المنتخب المصري للفانلة البيضاء والشورت الأسود والجورب الأبيض، بينما يرتدى منتخب المغرب الفانلة الحمر والشورت الأخضر والجورب الأحمر.

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد المغرب في نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عام

تقام مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد المغرب في نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عام، مساء السبت 8 يوليو 2023.

توقيت مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد المغرب في نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عام

تنطلق مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد المغرب في نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عام، في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ملعب مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد المغرب في نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عام

تقام مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد المغرب في نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عام، على ملعب "طنجة".

القنوات الناقلة لـ مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد المغرب في نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عام

تنقل مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد المغرب في نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عام، عبر قناتي:

Arryadia TNT HD

beIN Sports HD 4

طاقم تحكيم مباراة مصر ضد المغرب الأولمبي

- حكم ساحة: بيتر كوماكو.

- مساعد أول: ستيفن اليزار.

- مساعد ثان: جونثان أنتونيو.

- حكم رابع: عمر أرتان.

- حكم فيديو: هيثم قيراط.

- حكم فيديو مساعد: ديهاني بيلدا.

- حكم فيديو مساعد ثان: توم أبو نجيل.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر والمغرب | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر والمغرب | اضغط هنــــا

القيمة السوقية لمنتخب مصر الأولمبي

وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" الألماني، تبلغ القيمة السوقية لفريق مصر الأولمبي نحو 4.8 مليون يورو. يعتبر إبراهيم عادل لاعب نادي بيراميدز الأعلى قيمة سوقية في الفريق حيث تصل قيمته إلى 800 ألف يورو. يحتل حسام عبد المجيد، مدافع الزمالك، المركز الثاني بقيمة سوقية تبلغ 600 ألف يورو، في حين يأتي عمر فايد، مدافع نادي المقاولون العرب، في المركز الثالث بقيمة سوقية تبلغ 500 ألف يورو.

القيمة السوقية لمنتخب المغرب الأولمبي

تصل القيمة السوقية لفريق المغرب تحت 23 عامًا إلى 51.9 مليون يورو وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت". ويعتبر عبد الصمد الزلزولي لاعب نادي برشلونة الإسباني هو الأعلى قيمة سوقية في منتخب "أسود الأطلس" بقيمة 15 مليون يورو. يأتي بلال الخنوس لاعب نادي جينك البلجيكي في المركز الثاني بقيمة 13 مليون يورو، أما أمير ريتشاردسون فيحتل المركز الثالث بقيمة 3.5 مليون يورو.

رحلة فريق مصر الأولمبي في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

لعب المنتخب المصري الأولمبي أربع مباريات في مرحلة المجموعات في البطولة، حقق الفوز في مبارتين وتعادل في مباراة واحدة، وكانت النتائج على النحو التالي:

مصر (0) - (0) النيجر

مصر (1) - (0) مالي

مصر (2) - (0) الجابون

واحتل منتخب مصر صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، تلاه منتخب مالي برصيد 6 نقاط.

في الدور نصف النهائي لاقى منتخب غينيا وتمكن من الانتصار بهدف ليتأهل للمواجهة النهائية.

مشوار منتخب المغرب

خاض منتخب المغرب 4 مواجهات مابين دور المجموعات والأدوار الأقصائية، حيث جاءت على النحو التالي..

المغرب ضد غينيا 2 - 1.

المغرب ضد غانا 5 - 1.

الكونغو ضد المغرب 0 - 1.

المغرب يحقق العلامة الكاملة

نجح المنتخب المغربي في احتلال صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، تلاه منتخب غينيا برصيد 4 نقاط.

متى فاز منتخب مصر الأولمبي بأمم إفريقيا تحت 23 سنة؟

من قبل، تمكن منتخب مصر الأولمبي من الفوز بكأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة مرة واحدة، وذلك في النسخة السابقة التي استضافتها البلاد في عام 2019.

في المباراة النهائية، واجه المنتخب المصري منتخب كوت ديفوار وتمكن من الفوز بهدفين مقابل هدف، حيث سجل كلًا من كريم العراق ورمضان صبحي هدفي المنتخب المصري، فيما سجل أبو بكر دومبيا هدف المنتخب الإيفواري.

متى فاز منتخب المغرب الأولمبي بكأس إفريقيا لأقل من 23 سنة؟

حتى الآن، لم يسبق لمنتخب المغرب لأقل من 23 سنة أن فاز بكأس إفريقيا في تاريخه، ولكنه وصل إلى المباراة النهائية مرة واحدة.

حدث ذلك في النسخة الأولى من البطولة التي أُقيمت في المغرب عام 2011، حيث خسر منتخب المغرب أمام منتخب الغابون بنتيجة 1-2.