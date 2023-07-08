شاهد لايف ستريم مباراة مصر والمغرب بث مباشر [يلا شوت] بدون تقطيع عبر الرياضية المغربية Arryadia TNT HD

شاهد لايف ستريم مباراة مصر والمغرب بث مباشر [يلا شوت] دون تقطيع عبر الرياضية المغربية Arryadia TNT HD،يتم بث مباشر لمباراة المنتخب المصري الأولمبي ونظيره المغربي في نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا اليوم السبت الموافق 8 يوليو 2023. وتُقام المباراة ضمن المنافسات النهائية للبطولة التي تُقام في دولة المغرب والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية "أولمبياد باريس 2024". ومن المقرر أن تُلعب المباراة في ستاد "مولاي عبد الله" بمدينة الرباط. وتنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.

مشاهدة مباراة منتخب مصر الأولمبي والمغرب في نهائي أمم إفريقيا بث مباشر

يستعد منتخب مصر الأولمبي بقيادة المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي لمواجهة منتخب المغرب في المباراة النهائية لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، التي تُقام في المغرب وتُعدّ مؤهلة لأولمبياد باريس 2024. وتأهل المنتخب المصري إلى المباراة النهائية بعد فوزه على منتخب غينيا بهدف نظيف سجله اللاعب محمد شحاتة.

ويسعى المنتخب المصري لتحقيق اللقب القاري ومواصلة الانتصارات التي حققها في بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، والتي شارك فيها للمرة الأولى. كما حجز المنتخب المصري مكانًا له في أولمبياد باريس 2024، بعدما تأهل إلى المباراة النهائية وضمانه إحدى المراكز الثلاثة الأولى في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، حيث يتأهل الفريقون الثلاثة الأوائل من البطولة إلى الأولمبياد، فيما يخوض صاحب المركز الرابع ملحقًا لتحقيق التأهل.

بث مباشر مباراة منتخب مصر الأولمبي والمغرب في نهائي أمم إفريقيا

يقدم مزود الخدمة خدمة بث مباشر لمباراة المنتخب المصري الأولمبي ونظيره المغربي في نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا اليوم السبت الموافق 8 يوليو 2023. وتُقام المباراة ضمن المنافسات النهائية للبطولة التي تُقام في دولة المغرب والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية "أولمبياد باريس 2024". ومن المقرر أن تُلعب المباراة في ستاد "مولاي عبد الله" بمدينة الرباط. وتنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.

شاهد لايف ستريم مباراة مصر والمغرب بث مباشر [يلا شوت] دون تقطيع عبر الرياضية المغربية Arryadia TNT HD

تذاع مباراة مصر والمغرب بنهائي أمم إفريقيا تحت 23 سنة، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

كما تنقل يلا شوت الجديد بث مباشر مباراة مصر والمغرب بنهائي أمم إفريقيا تحت 23 سنة مباراة المنتخب الأولمبي أمام نظيره منتخب منتخب المغرب ومالي، عبر القناة المغربية الرياضية الأرضية، حيث يتحدى المنتخب الأولمبي طموح المغرب للحفاظ على لقب كأس الأمم الأفريقية.

تشكيل مصر الأوليمبي المتوقع أمام المغرب نهائي أمم إفريقيا

حراسة المرمى: حمزة علاء خط الدفاع: حاتم سكر، محمد طارق، حسام عبدالمجيد، أحمد عيد في خط الوسط: أحمد عاطف قطة، أحمد نبيل كوكا، محمود صابر، محمد شحاتة الهجوم: إبراهيم عادل، أسامة فيصل

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر والمغرب | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر والمغرب | اضغط هنــــا

تردد القناة المغربية المفتوحة بث مباشر نهائي أبطال إفريقيا

وأعلنت القناة المغربية الرياضية نقل أحداث نهائي إفريقيا تحت 23 سنة عبر النايل سات بتردد 27500/H/11681، وبذلك يصبح تردد يلا شوت الجديد بث مباشر مباراة مصر والمغرب بنهائي أمم إفريقيا الحل المثالي لمشاهدة المباراة المرتقبة بين المنتخبين.

تردد المغربية الرياضية

تردد المغربية الرياضية

طريقة ضبط القناة المغربية المفتوحة

مشاهدة مباراة منتخب مصر الأولمبي والمغرب في نهائي أمم إفريقيا بث مباشر

وهناك خطوات بسيطة يمكنك تنفيذها بنفسك لضبط تردد قناة المغربية الرياضية، وهي كالتالي:

– ضبط جهاز الاستقبال.

– التأكد من إشارة جهاز الاستقبال.

– احذف تردد القناة في حال وجودها لكنها لا تعمل.

– قم بالبحث عن القناة مرة أخرى.

إن لم تحصل على القناة اتبع الآتي:

-استخدم الريموت كنترول وانتقل منه إلى القائمة.

-حدد الإعدادات من القائمة وانتقل إلى التثبيت.

-اضف التردد والاستقطاب ومعدل الترميز السابق.

-ابحث عن القناة.

-احفظ نتيجة البحث بعد العثور على القناة.