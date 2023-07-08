أنطلقت الشوط الـثـاني: بث مباشر مباراة مصر والمغرب يلا شوت: ألحــين شاهد مباراة منتخب مصر الاولمبي اليوم بث مباشر يلا شوت

رابط مباراة منتخب مصر الاولمبي اليوم بث مباشر

بث مباشر مباراة مصر والمغرب يلا شوت: شاهد مباراة منتخب مصر الاولمبي اليوم بث مباشريترقب عشاق كرة القدم العربية مباراة المنتخب المصري الأولمبي ونظيره المغربي في المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، حيث يتنافس الفريقان في نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة. ويُقدم موقع كورة 365 خدمة بث مباشر للمباراة لجميع المتابعين، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، أي الثانية عشر بتوقيت أبوظبي. وستتم إذاعة المباراة عبر قناة بي إن سبورت HD4، وسيتولى المعلق عصام الشوالي التعليق الصوتي على المباراة.

مشاهدة مباراة منتخب مصر الأولمبي والمغرب في نهائي أمم إفريقيا بث مباشر

تمكن المنتخبان المصري والمغربي من حسم تأهلهما إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بعد بلوغهما المباراة النهائية لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة، التي تُقام في المغرب. كما تأهل منتخب مالي للمشاركة في الأولمبياد بعد حلوله في المركز الثالث في البطولة.

ونجح منتخب مصر في الوصول إلى المباراة النهائية بعد فوز صعب على منتخب غينيا الأولمبي بهدفٍ دون رد في نصف النهائي. ويدخل المنتخب المصري المباراة النهائية بثقة ومعنويات مرتفعة، حيث يسعى إلى تقديم أداءٍ مميزٍ والفوز للحفاظ على لقبه كبطل للنسخة الماضية للبطولة والظفر باللقب للمرة الثانية على التوالي.

من جهته، يتطلع منتخب المغرب إلى الفوز بلقب البطولة وإسعاد جماهيره التي تترقب الحدث بفارغ الصبر، خاصةً بعد وصول الفريق للمباراة النهائية بعد تجاوزه العديد من الفرق المتنافسة بأداءٍ مميزٍ في جميع مبارياته. ومن المتوقع أن يشهد اللقاء منافسة قوية بين الفريقين على أرضية ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط، وسيكون الحضور الجماهيري محدودًا بسبب الإجراءات الصحية المتبعة في البطولة.

رابط مباراة منتخب مصر الاولمبي اليوم بث مباشر

تشكيل مصر الأولمبي ضد المغرب

حارس المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: محمد أشرف- حسام عبدالمجيد- محمد طارق- أحمد عيد.

خط الوسط: محمود صابر- محمد شحاتة- أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: إبراهيم عادل- أسامة فيصل- مصطفى سعد ميسي.

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر والمغرب | اضغط هنــــا

تردد القنوات الناقلة لمباراة المغرب ومصر في نهائي أمم إفريقيا تحت 23 سنة

تردد قناة بي إن سبورت 4 على نايل سات تردد قناة بي إن سبورت 4 على عرب سات التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3 التردد: 11585

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

تألق المنتخب المغربي في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة، حيث نجح في الوصول إلى المباراة النهائية بأداءٍ مميزٍ وفوز صعب على منتخب مالي بنتيجة 3-2 بعد الوقت الأصلي والإضافي في نصف النهائي. ويدخل المنتخب المغربي المباراة النهائية بمعنويات مرتفعة وثقةٍ عالية، حيث يسعى إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز والتتويج بلقب البطولة للمرة الأولى في تاريخ منتخبه الأولمبي.

ويعتبر المنتخب المغربي من بين الفرق القوية في البطولة، حيث قدم أداءً مميزًا في جميع مبارياته وتمكن من تخطي العديد من الفرق المتنافسة عليها. ومن المتوقع أن يقدم المنتخب المغربي مستوىً متميزًا في المباراة النهائية، حيث يضم فريقًا قويًا ومتجانسًا يتمتع بمهارات فنية عالية وخبرة في التعامل مع الضغوط الكبيرة في المباريات الحاسمة.

وسيحاول المنتخب المغربي الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور في المباراة النهائية، وذلك لزيادة فرصه في تحقيق الفوز وحصد لقب البطولة لأول مرة في تاريخه بالفوز على المنتخب المصري في موقعتهما المرتقبة بملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط.

رابط مباراة منتخب مصر الاولمبي اليوم بث مباشر

تشكيل المغرب الأولمبي أمام مصر اليوم

حراسة المرمى: بلعروش.

الدفاع: رياض- بوكامير- الوحدي – العمراوي.

الوسط: إسماعيل صيباري- ريتشاردسون – العزوزي – الخنوس.

الهجوم: يانيس بكراوي – عبدالصمد الزلزولي.

ويبحث عشاق الكرة المصرية مساء اليوم السبت عن موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد المغرب في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية الأوليمبية وكذلك عن القنوات الناقلة للمباراة بين مصر والمغرب وتشكيل منتخب مصر.

ويخوض منتخب مصر الأولمبي مساء اليوم السبت اختبارًا صعبًا وقويًا أمام نظيره منتخب المغرب صاحب الأرض والجمهور في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية الأوليمبية والمؤهلة إلى أوليمبياد باريس 2024.

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد غينيا والقنوات الناقلة (تحت 23 سنة)

ونجح منتخب مصر في تصدر مجموعته في الدور الأول برصيد 7 نقاط، بعد الفوز على منتخبي مالي والجابون والتعادل مع منتخب النيجر، وفي نصف النهائي تغلب على منتخب غينيا بهدف للاشيء.

أما منتخب المغرب فتصدر مجموعته في دور المجموعات برصيد 9 نقاط بثلاث انتصارات مدوية على غينيا وغانا وفي نصف النهائي عبر عقبة منتخب مالي بصعوبة بالفوز بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء المباراة في الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.

وفي حال نجح منتخب مصر الأولمبي في الفوز اليوم سيحصد اللقب الأفريقي للمرة الثانية على التوالي بعدما توج باللقب في 2019 في مصر.

وكان منتخبا مصر والمغرب قد ضمنا التأهل لأولمبياد باريس 2024 بعد وصولهما للمباراة النهائية.

ونتعرف في التقرير التالي على كل ما يخص مباراة مصر والمغرب في نهائي كأس الأمم الأفريقية الأوليمبية من حيث موعد المباراة والقنوات الناقلة لها وتشكيل منتخب مصر ضد المغرب.

موعد مباراة مصر ضد المغرب في كأس الأمم الأفريقية الأوليمبية

تنطلق مباراة مصر ضد المغرب عند الساعة 11:00 مساء بتوقيت القاهرة وهو الموافق 11:00 مساء أيضًا في مكة المكرمة وعند الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والمغرب، وهو الموافق الساعة 10:00 بتوقيت المغرب.