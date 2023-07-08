الآن مشاهدة مباراة مصر والمغرب يلا شوت بث مباشر مجانا yalla shoot يلا كورة مباراة المنتخب الاولمبي بث مباشر بـدون تقطيع

الآن مشاهدة مباراة مصر والمغرب يلا شوت بث مباشر مجانا yalla shoot يلا كورة مباراة المنتخب الاولمبي بث مباشر بـدون تقطيع

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بوابة الفجر

الآن مشاهدة مباراة مصر والمغرب يلا شوت بث مباشر مجانا yalla shoot يلا كورة مباراة المنتخب الاولمبي بث مباشر بـدون تقطيع، ستفتح أبواب ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله اليوم لاستضافة مباراة قوية ومثيرة بين منتخب المغرب ومنتخب مصر، وذلك ضمن نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة لكرة القدم في موسم 2023، حيث سيتم بث المباراة مباشرة.

الآن مباراة مصر والمغرب اليوم مباشر

مشاهدة مباراة مصر والمغرب يلا شوت بث مباشر yalla shoot يلا كورة مباراة المنتخب الاولمبي بث مباشر بـدون تقطيع، تقدم بوابة الفجر خدمة بث مباشر لمتابعة المباراة النهائية بين منتخب مصر الأولمبي ومنتخب المغرب، والتي ستقام مساء اليوم السبت في بطولة كأس الأمم الإفريقية للأشبال تحت 23 عامًا، المقامة حاليًا في المغرب.

ستقوم اليوم السبت الموافق 8 يوليو في دولة المغرب، مباراة النهائي في بطولة كأس الأمم الإفريقية بين منتخب مصر الأولمبي والمنتخب المغربي، حيث سيتم بث المباراة مباشرة. تتأهل الفائزة في هذه المباراة إلى دورة الألعاب الأولمبية «أولمبياد باريس 2024». 

ومن المقرر إقامة المباراة على أرضية ستاد «مولاي عبد الله» بمدينة الرباط.

موعد مباراة مصر والمغرب في نهائي كأس أمم إفريقيا 2023 للشباب 

ستبدأ مباراة منتخب مصر الأولمبي والمغرب في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.

تردد القناة المغربية المفتوحة بث مباشر نهائي أبطال إفريقيا مجانًا

أعلنت القناة المغربية الرياضية عن نقل مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة عبر النايل سات على التردد 27500/H/11681، وسيكون تردد يلا شوت الجديد هو الحل الأمثل لمشاهدة مباراة المنتخبين، حيث سيتم بث المباراة مباشرة.

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يتأهل المنتخب الأولمبي لمصر والمنتخب المغربي إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، حيث يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة مباشرة.

ويتنافس المنتخب المغربي ومنتخب مصر على اللقب القاري في أول نهائي عربي في النسخة الرابعة لهذه البطولة. ويتطلع منتخب مصر إلى الحفاظ على اللقب، ليصبح الأكثر تتويجًا بالبطولة، بينما يسعى منتخب المغرب لعدم تكرار سيناريو العام 2011 وتحقيق البطولة القارية لأول مرة.

كيف وصل الفراعنة إلى نهائي إفريقيا للشباب؟

بعد فوزه على منتخب غينيا بهدف نظيف سجله اللاعب محمد شحاتة، تأهل منتخب مصر الأولمبي إلى المباراة النهائية في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، بجانب تأهله لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024. 

يحقق المنتخب المصري بذلك إنجازًا كبيرًا في المسابقة ويطمح للفوز باللقب القاري.

حكم مباراة مصر والمغرب في نهائي أمم إفريقيا 2023

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، حكم مباراة منتخب مصر الأولمبي ومنتخب المغرب الأولمبي في نهائي أمم إفريقيا 2023 المقرر إقامته مساء اليوم، وجاءت مهام طاقم التحكيم كالتالي:

حكم الساحة: بيتر وأويرو كاماكو من كينيا.
حكم مساعد أول: ستيفن اليزار أونينجو من كينيا.
حكم مساعد ثانِ: جوناثان أنتونيو كوفي من توجو.
الحكم الرابع: عمر عبد القادر أرتان من الصومال.
حكم الفيديو VAR: هيثم قيراط من تونس.
حكم الفيديو VAR المساعد 1: ديهاني بيلدا من موريتانا.
حكم الفيديو VAR المساعد 2: أبو ينجل توم من جنوب إفريقيا.

موعد أولمبياد باريس 2024
ستستضيف العاصمة الفرنسية باريس دورة الألعاب الأولمبية المقبلة خلال الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس 2024، وستشمل جميع الألعاب بما في ذلك منافسات كرة القدم للمنتخبات الأولمبية. 

ومن المتوقع أن يشارك في هذه المسابقة منتخبات أفريقية، بما في ذلك منتخبات مصر والمغرب ومالي، ويمكن للفرق الأولمبية استخدام ثلاثة لاعبين كبار في تشكيلتهم.

وتقدم الفجر خدمة بث مباشر لمتابعة مباراة المنتخب الأولمبي المصري والمنتخب المغربي في نهائي كأس أمم إفريقيا، والتي ستقام اليوم السبت الموافق 8 يوليو في دولة المغرب، وتأهل الفريق الفائز إلى دورة الألعاب الأولمبية «أولمبياد باريس 2024». من المقرر أن تقام المباراة على أرضية ستاد «مولاي عبد الله» في مدينة الرباط.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر والمغرب | اضغط هنــــا

تأهل منتخب مصر الأولمبي إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، وذلك بعد تحقيقه إحدى المراكز الثلاثة الأولى في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة، وفقًا لقواعد التأهل التي تنص على أن يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من البطولة إلى الأولمبياد، في حين يخوض صاحب المركز الرابع ملحقًا للتأهل.

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