بـــدأ الشوط الثاني بث مباشر دون تقطيع مصر والمغرب يلا شوت مصر مباشر الآن: مشاهدة مباراة مصر والمغرب بث مباشر يلا شوت اليوم

بث مباشر بدون تقطيع مصر والمغرب يلا شوت [1-0] مصر مباشر الآن

بث مباشر دون تقطيع مصر والمغرب يلا شوت [1-0] مصر مباشر الآن،يسعى المنتخب المصري الأولمبي إلى تحقيق الفوز في المباراة النهائية، بعدما تأهل إلى هذه المرحلة بعد تغلبه على منتخب غينيا الأولمبي بهدفٍ نظيف في نصف النهائي. ويدخل المنتخب المصري المباراة بمعنويات مرتفعة وتطلعات كبيرة لتحقيق الفوز والتتويج بلقب البطولة.

يتوقع أن تكون المباراة بين المنتخبين متكافئة، حيث يمتلك كلا المنتخبين لاعبين مميزين وخبرة في المنافسات الدولية. وستكون المنافسة بين الفريقين شديدة في مختلف المراكز على أرضية ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط، وسيكون الحضور الجماهيري محدودًا بسبب الإجراءات الصحية المتبعة في البطولة.

بث مباشر دون تقطيع مصر والمغرب يلا شوت [1-0] مصر مباشر الآن ويمتلك المنتخب المغربي الأولمبي ميزة اللعب في ملعبه وبين جماهيره المتحمسة، وهو الأمر الذي يمكن أن يمنحه ميزة إضافية في المباراة النهائية. ولكن المنتخب المصري الأولمبي يمتلك خبرات سابقة في المنافسات الدولية، وهو ما قد يساعده على تحقيق الفوز في هذه المواجهة المهمة.

يمكن متابعة مباراة منتخب مصر الأولمبي والمغرب الأولمبي بث مباشر اليوم على موقع يلا شوت، وستكون المباراة مثيرة وممتعة للمشاهدة في ظل الجو المنافس القوي بين الفريقين.

بث مباشر دون تقطيع مصر والمغرب يلا شوت [1-0] مصر مباشر الآن

بث مباشر دون تقطيع مصر والمغرب يلا شوت [1-0] مصر مباشر الآن

بعدما تأهل المنتخب المصري الأولمبي إلى نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة، يسعى الفريق لتحقيق الفوز والتتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حقق اللقب في النسخة الأولى للبطولة التي أقيمت عام 2019.

يدخل المنتخب المصري المباراة النهائية بمعنويات عالية، بعدما تصدر مجموعته في الدور الأول برصيد 7 نقاط، وتأهل بعد الفوز الصعب على منتخب غينيا الأولمبي في نصف النهائي بنتيجة 1-0، وهو الفوز الذي جاء بفضل الأداء المميز للاعبي المنتخب المصري وخاصة حارس المرمى الذي قدم أداء رائعًا.

ويضم المنتخب المصري الأولمبي عددًا من اللاعبين المميزين، مثل رمضان صبحي وأحمد ياسر ريان ورمضان سوبر، الذين يمتلكون خبرة كبيرة في المنافسات الدولية، بالإضافة إلى اللاعبين الشباب الذين يمتلكون إمكانيات كبيرة ويسعون إلى إثبات أنفسهم على المستوى الدولي.

ويعتبر المنتخب المغربي الأولمبي خصمًا قويًا للمنتخب المصري، حيث يتمتع بمهارات فنية عالية وخبرة في المنافسات الدولية، ويمتلك ميزة اللعب في ملعبه وبين جماهيره المتحمسة، وهو الأمر الذي يمكن أن يمنحه ميزة إضافية في المباراة النهائية.

يمكن متابعة المباراة النهائية بين المنتخب المصري الأولمبي والمنتخب المغربي الأولمبي على موقع يلا شوت، ويتوقع أن تكون المباراة مثيرة وممتعة للمشاهدة في ظل الجو المنافس القوي بين الفريقين.

مباراة مصر مباشر الآن

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر والمغرب | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر والمغرب | اضغط هنــــا

وتقدم الفجرخدمة بث مباشر لمباراة منتخب مصر الأولمبي والمغرب في نهائي أمم إفريقيا اليوم السبت الموافق 8 من شهر يوليو الجراي، والتي تقام ضمن منافسات نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي تقام في دولة المغرب، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية «أولمبياد باريس 2024»، ومن المقرر أن تقام مباراة اليوم على أرضية ستاد «مولاي عبد الله» بمدينة الرباط.

تشكيل مصر الأولمبي ضد المغرب حارس المرمى: حمزة علاء. خط الدفاع: محمد أشرف- حسام عبدالمجيد- محمد طارق- أحمد عيد. خط الوسط: محمود صابر- محمد شحاتة- أحمد نبيل كوكا. خط الهجوم: إبراهيم عادل- أسامة فيصل- مصطفى سعد ميسي. تشكيل المغرب الأولمبي أمام مصر اليوم حراسة المرمى: بلعروش. الدفاع: رياض- بوكامير- الوحدي – العمراوي. الوسط: إسماعيل صيباري- ريتشاردسون – العزوزي – الخنوس. الهجوم: يانيس بكراوي – عبدالصمد الزلزولي.

مباراة مصر والمغرب على الهواء مباشرة.

في بطولة أمم إفريقيا، توجد قنوات تبث مباراة مصر والمغرب بث مباشر.

يرتبط تردد قنوات البث المباشر لمباراة مصر والمغرب في نهائي كأس أمم إفريقيا بشبكة قنوات بين سبورت.

بث مباشر دون تقطيع مصر والمغرب يلا شوت [1-0] مصر مباشر الآن

التردد: 11054. القمر الصناعي: نايل سات. الاستقطاب: أفقي. معدل الترميز: 27500.

المحطات التلفزيونية التي تبث مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد المغرب في فئة الأقل من 23 سنة.

تتكون القنوات المجانية التي ستبث مباراة مصر والمغرب في نهائي بطولة أمم إفريقيا للشباب 2023 من الآتي:

” المغربية التي تعرض المباراة بين المنتخب المصري الأولمبي والمنتخب المغربي، وتردد القناة الرياضية المغربية “الأرضية

التردد: 11476. القمر الصناعي: نايل سات. الاستقطاب: عمودي. معدل الترميز: 27500.

2- تقوم قناة Rti الإيفوارية المفتوحة ببث مباشر لمباراة منتخب مصر والمغرب تحت 23 سنة، ويمكن مشاهدتها عبر التردد التالي:

تم تسجيل مباراة المنتخب المصري الأولمبي والمنتخب المغربي تحت 23 سنة في الأرشيف.

التردد: 12073. القمر الصناعي: نايل سات. الاستقطاب: أفقي. معدل الترميز: 27500.

وتنطلق مباراة منتخب مصر الأولمبي والمغرب في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.

ويبحث عشاق الكرة المصرية مساء اليوم السبت عن موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد المغرب في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية الأوليمبية وكذلك عن القنوات الناقلة للمباراة بين مصر والمغرب وتشكيل منتخب مصر.

ويخوض منتخب مصر الأولمبي مساء اليوم السبت اختبارًا صعبًا وقويًا أمام نظيره منتخب المغرب صاحب الأرض والجمهور في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية الأوليمبية والمؤهلة إلى أوليمبياد باريس 2024.

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد غينيا والقنوات الناقلة (تحت 23 سنة)

ونجح منتخب مصر في تصدر مجموعته في الدور الأول برصيد 7 نقاط، بعد الفوز على منتخبي مالي والجابون والتعادل مع منتخب النيجر، وفي نصف النهائي تغلب على منتخب غينيا بهدف للاشيء.

أما منتخب المغرب فتصدر مجموعته في دور المجموعات برصيد 9 نقاط بثلاث انتصارات مدوية على غينيا وغانا وفي نصف النهائي عبر عقبة منتخب مالي بصعوبة بالفوز بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء المباراة في الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.

وفي حال نجح منتخب مصر الأولمبي في الفوز اليوم سيحصد اللقب الأفريقي للمرة الثانية على التوالي بعدما توج باللقب في 2019 في مصر.

وكان منتخبا مصر والمغرب قد ضمنا التأهل لأولمبياد باريس 2024 بعد وصولهما للمباراة النهائية.

ونتعرف في التقرير التالي على كل ما يخص مباراة مصر والمغرب في نهائي كأس الأمم الأفريقية الأوليمبية من حيث موعد المباراة والقنوات الناقلة لها وتشكيل منتخب مصر ضد المغرب.

موعد مباراة مصر ضد المغرب في كأس الأمم الأفريقية الأوليمبية

تنطلق مباراة مصر ضد المغرب عند الساعة 11:00 مساء بتوقيت القاهرة وهو الموافق 11:00 مساء أيضًا في مكة المكرمة وعند الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والمغرب، وهو الموافق الساعة 10:00 بتوقيت المغرب.