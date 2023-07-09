مباراة مصر والمغرب يلا كورة بث مباشر (الشوط الثاني) الآن بث مباشر مباراة مصر والمغرب كورة لايف

مباراة مصر والمغرب يلا كورة بث مباشر (الشوط الثاني) الآن بث مباشر مباراة مصر والمغرب كورة لايف،ينتظر عشاق ومحبي كرة القدم بفارغ الصبر مشاهدة المباراة النهائية بين منتخب مصر الأولمبي ومنتخب المغرب الأولمبي، حيث تقام المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة. وتأتي هذه المباراة ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة.

ونجح منتخب مصر الأولمبي في تحقيق صدارة مجموعته في بطولة كأس أمم إفريقيا، بعد فوزه في المباريات السابقة وحصده لسبع نقاط. وفي مباراة نصف النهائي، تمكن المنتخب المصري من الفوز على منتخب غينيا بنتيجة هدف دون رد، ليتأهل بذلك إلى المباراة النهائية.

مباراة مصر والمغرب يلا كورة بث مباشر (الشوط الثاني) الآن بث مباشر مباراة مصر والمغرب كورة لايف ويترقب الجمهور العريض في مصر والمغرب وجميع أنحاء العالم هذه المباراة المهمة، ويتوقعون مباراة قوية ومثيرة بين الفريقين. ويأمل المنتخب المصري في تحقيق الفوز والتتويج باللقب، في حين يسعى المنتخب المغربي للفوز على الأرض الخاصة به وبين جماهيره.

مباراة مصر والمغرب يلا كورة بث مباشر الشوط الثاني

تقام بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا بمشاركة 8 منتخبات، تم تقسيمهم إلى مجموعتين. ينتمي المنتخب المغربي إلى المجموعة الأولى التي تضم أيضًا منتخبات غينيا والكونغو الديمقراطية وغانا، بينما ينتمي المنتخب المصري إلى المجموعة الثانية، التي تضم إلى جانبه منتخبات مالي والنيجر والجابون.

تصدر منتخب مصر المجموعة الثانية بعد تعادله في الجولة الأولى أمام النيجر دون أهداف، وحقق الانتصارات في الجولات التالية، إذ فاز على مالي بهدفٍ نظيف سجله إبراهيم عادل، ثم فاز في الجولة الأخيرة على الجابون بهدفين نظيفين سجلهما محمود صابر وأسامة فيصل.

وبعد تأهله إلى دور نصف النهائي، حقق المنتخب المصري الفوز على منتخب غينيا بهدفٍ نظيف سجله محمد شحاتة، ليتأهل بذلك إلى المباراة النهائية التي ستجمعه بالمنتخب المغربي في تمام الساعة الحادية عشر مساءً. وستقام المباراة في ملعب "مولاي عبد الله" بالرباط، ويترقب عشاق كرة القدم في مصر والمغرب وجميع أنحاء العالم هذه المواجهة المثيرة، حيث يسعى كل من المنتخبين إلى تحقيق الفوز والتتويج باللقب المرموق.

مباراة مصر والمغرب يلا كورة بث مباشر (الشوط الثاني) الآن بث مباشر مباراة مصر والمغرب كورة لايف

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر والمغرب | اضغط هنــــا

بث مباشر مباراة مصر والمغرب كورة لايف

مباراة مصر والمغرب على الهواء مباشرة.

في بطولة أمم إفريقيا، توجد قنوات تبث مباراة مصر والمغرب بث مباشر.

يرتبط تردد قنوات البث المباشر لمباراة مصر والمغرب في نهائي كأس أمم إفريقيا بشبكة قنوات بين سبورت.

التردد: 11054. القمر الصناعي: نايل سات. الاستقطاب: أفقي. معدل الترميز: 27500.

المحطات التلفزيونية التي تبث مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد المغرب في فئة الأقل من 23 سنة.

تتكون القنوات المجانية التي ستبث مباراة مصر والمغرب في نهائي بطولة أمم إفريقيا للشباب 2023 من الآتي:

” المغربية التي تعرض المباراة بين المنتخب المصري الأولمبي والمنتخب المغربي، وتردد القناة الرياضية المغربية “الأرضية

التردد: 11476. القمر الصناعي: نايل سات. الاستقطاب: عمودي. معدل الترميز: 27500.

2- تقوم قناة Rti الإيفوارية المفتوحة ببث مباشر لمباراة منتخب مصر والمغرب تحت 23 سنة، ويمكن مشاهدتها عبر التردد التالي:

تم تسجيل مباراة المنتخب المصري الأولمبي والمنتخب المغربي تحت 23 سنة في الأرشيف.

التردد: 12073. القمر الصناعي: نايل سات. الاستقطاب: أفقي. معدل الترميز: 27500.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر والمغرب | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر والمغرب | اضغط هنــــا

موعد مباراة مصر والمغرب بث مباشر الآن

تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت موريتانيا، بينما في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، وفي تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السودان وليبيا، بينما في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن ولبنان وفلسطين والأردن والصومال وسوريا، وفي تمام الساعة 12:00 صباحًا بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

تشكيل منتخب المغرب الأوليمبي المتوقع أمام مصر الليلة

يلتقي منتخب مصر الأوليمبي، مع نظيره المغربي، فى المباراة النهائية ببطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما، والمقامة على الأراضي المغربية، حيث تقام المباراة فى تمام الساعة الـ 11 مساء اليوم السبت، الموافق 8-7-2023، وتذاع المباراة على قنوات بى ان سبورت الرياضية.

وصل منتخب مصر الأوليمبي إلى المباراة النهائية بعد أن حقق التعادل فى الجولة الأولي من المجموعة الثانية أمام النيجر دون أهداف، ولعب فى المباراة الثانية أمام مالي وحقق الفوز بهدف نظيف، وفاز فى الجولة الثالثة على الجابون بهدفين نظيفين، وصعد إلى دور نصف النهائي وفاز على غينيا بهدف نظيف ليضرب موعدا مع منتخب المغرب الأوليمبي.

بينما صعد منتخب المغرب الأوليمبي بعد أن تصدر مجموعته محققا العلامة الكاملة وفاز على غينيا بهدفين مقابل هدف، وعلى غانا بخمسة أهداف مقابل هدف، وعلى الكونغو الديمقراطية بهدف نظيف، ليصل إلى دور نصف النهائي، ليحقق الفوز على مالي بأربعة اهداف مقابل ثلاثة، بضربات الترجيح، بعد أن تعادل الفريقان فى الوقتين الاصلي والاضافي بهدفين.